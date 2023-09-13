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53 минуты назад

Неравенство зарплат в РФ сократилось до уровня 2019 года

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#зарплаты
Разница между самыми низкими и самыми высокими средними зарплатами в 2023-м сократилась до минимума с 2019 года. Заработок этих групп отличается в 7,7 раза — 22,7 тыс. против 173,7 тыс. рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование FinExpertiza. 

До пандемии неравенство постепенно снижалось, достигнув 7,71 раза в 2019-м, отметили в FinExpertiza. Но в 2021 году на фоне восстановительного роста экономики этот тренд прервался: тогда показатель увеличился до 7,9 раза. 

Сейчас ярче всего неравенство в доходах зафиксировано в Москве, где зарплаты разнятся в 9,3 раза (36,7 против 339,9 тыс. рублей), подчеркивается в исследовании. Работодатели в целом ряде отраслей вынуждены конкурировать за сотрудников, предлагая более выгодные условия, включая повышение зарплаты, сообщили «Известиям» в ВНИИ труда. 

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#зарплаты

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