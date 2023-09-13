Происшествия

сегодня, 16:15

Липецкая пара на самокате сбила трёхлетнего ребёнка в Анапе

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#ДТП
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Липецкая пара на самокате сбила трёхлетнего ребёнка в Анапе

Подозреваемые скрылись с места ДТП.

Задержаны мужчина и женщина, сбившие 9 сентября трёхлетнего ребенка в Анапе на набережной у фонтана «Сердце» в сквере Гудовича, и скрывшиеся с места происшествия.

Как пишут « Кубанские новости», в совершении ДТП подозревают 25-летнего жителя Липецкой области со спутницей. Они доставлены в отдел полиции.

«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что 9 сентября в сквере Гудовича города Анапа около 18:00 у фонтана стоял трехлетний ребенок. Мужчина и женщина, двигаясь по парку на одном самокате, на скорости  сбили маленького ребенка. В результате  он упал и получил травму головы. После чего водитель и пассажир самоката скрылись», — отмечает официальный Telegram-канал Отдела МВД России по городу Анапе.

«По словам матери, в результате ДТП на упавшего ребенка сверху свалились самокат, мужчина и девушка-пассажирка. После непродолжительного выяснения отношений самокатчики скрылись. Мальчик получил травмы», — добавляет издание «Кубанские новости». 

Ситуацию ранее взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.

Фото - ГУ МВД России по Краснодарскому краю, kubnews.ru
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#ДТП
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Комментарии (9)

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Однако

20 минут назад
Обоих в Елецкую крытую...
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65+

21 минуту назад
Эти животные и в Липецке носятся по паркам на самокатах мешают людям гулять .
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Нонка

39 минут назад
Хорошие неприятности себе нажили -покатались?!
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Липчанин

43 минуты назад
Ну и зачем эта новость здесь? А что случилось в Мексике?
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гость

47 минут назад
оборзевшие липчане и там всех достали...
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Ну и ну

54 минуты назад
Если пикселями прикрыли реальных виновников, то по неприкрытым частям видно, что только в нëм ок. 90 кг веса и в ней (прости господи, ну и спутница у 25-летнего) килограммов 70. Эти два барана перегрузили самокат, что он вполне мог отказать в манëвре и торможении-- отсюда и ЧП.
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Мудрец

57 минут назад
Вот она душа народишка этого. Сбили ребёнка и свалили. И таких полно. А хотят все жить хорошо, только не из чего (не заслужили).
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911

сегодня, 16:40
Девушка какая откормленная! сразу видно, что липчанка!
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Лип чан ин

сегодня, 16:33
Сразу видно земляки ! Еще и отношения выясняли уверен даже не извинились ....
ответить
«Ездить меньше не станем, но по семейному бюджету ударит ощутимо»
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