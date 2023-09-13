Происшествия
сегодня, 16:15
Липецкая пара на самокате сбила трёхлетнего ребёнка в Анапе
Подозреваемые скрылись с места ДТП.
Задержаны мужчина и женщина, сбившие 9 сентября трёхлетнего ребенка в Анапе на набережной у фонтана «Сердце» в сквере Гудовича, и скрывшиеся с места происшествия.
Как пишут « Кубанские новости», в совершении ДТП подозревают 25-летнего жителя Липецкой области со спутницей. Они доставлены в отдел полиции.
«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что 9 сентября в сквере Гудовича города Анапа около 18:00 у фонтана стоял трехлетний ребенок. Мужчина и женщина, двигаясь по парку на одном самокате, на скорости сбили маленького ребенка. В результате он упал и получил травму головы. После чего водитель и пассажир самоката скрылись», — отмечает официальный Telegram-канал Отдела МВД России по городу Анапе.
«По словам матери, в результате ДТП на упавшего ребенка сверху свалились самокат, мужчина и девушка-пассажирка. После непродолжительного выяснения отношений самокатчики скрылись. Мальчик получил травмы», — добавляет издание «Кубанские новости».
Ситуацию ранее взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.
Фото - ГУ МВД России по Краснодарскому краю, kubnews.ru
Как пишут « Кубанские новости», в совершении ДТП подозревают 25-летнего жителя Липецкой области со спутницей. Они доставлены в отдел полиции.
«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что 9 сентября в сквере Гудовича города Анапа около 18:00 у фонтана стоял трехлетний ребенок. Мужчина и женщина, двигаясь по парку на одном самокате, на скорости сбили маленького ребенка. В результате он упал и получил травму головы. После чего водитель и пассажир самоката скрылись», — отмечает официальный Telegram-канал Отдела МВД России по городу Анапе.
«По словам матери, в результате ДТП на упавшего ребенка сверху свалились самокат, мужчина и девушка-пассажирка. После непродолжительного выяснения отношений самокатчики скрылись. Мальчик получил травмы», — добавляет издание «Кубанские новости».
Ситуацию ранее взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.
Фото - ГУ МВД России по Краснодарскому краю, kubnews.ru
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