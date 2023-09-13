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Кабмин смягчил требования к госзакупкам медизделий

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#медизделия #госзакупки

Для обеспечения стабильности поставок медицинских изделий в поликлиники и больницы было принято решение смягчить ряд требований при государственных закупках такой продукции.

В правительстве было принято решение смягчить ряд требований при государственных закупках медицинских изделий. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

В частности, речь идёт о госзакупках медицинских изделий, по результатам которых между регионом и производителем заключается контракт со встречными инвестиционными обязательствами.

Теперь при таких закупках разрешается объединять в один лот медицинские изделия различных видов. Это позволит снизить количество закупочных процедур и ускорить поставки необходимых изделий в медицинские учреждения, - говорится на сайте кабмина.
19
#медизделия #госзакупки

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