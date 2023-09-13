сегодня, 16:08
Кабмин смягчил требования к госзакупкам медизделий
Для обеспечения стабильности поставок медицинских изделий в поликлиники и больницы было принято решение смягчить ряд требований при государственных закупках такой продукции.
В частности, речь идёт о госзакупках медицинских изделий, по результатам которых между регионом и производителем заключается контракт со встречными инвестиционными обязательствами.
Теперь при таких закупках разрешается объединять в один лот медицинские изделия различных видов. Это позволит снизить количество закупочных процедур и ускорить поставки необходимых изделий в медицинские учреждения, - говорится на сайте кабмина.