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Диетолог рассказала о последствиях недостаточного употребления воды

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#здоровье #вода

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, какие могут быть последствия недостаточного употребления воды.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что недостаточное потребление воды может привести к серьезным проблемам со здоровьем, в том числе, к сгущению крови, - передает "Москва 24".

По ее словам, чрезмерная вязкость крови повышает риск тромбообразования. Кроме того, такую кровь достаточно сложно протолкнуть, поэтому сердцу приходится работать с удвоенной силой, - отметила эксперт.

"Вода необходима для производства желудочного сока, ферментов, чтобы пища нормально переваривалась, опорожнялся кишечник. Если ее мало, желчь становится вязкой как пластилин. Это риск образования желчных камней", - подчеркнула врач-диетолог.

Врач отметила, что при недостатке воды в организме у человека могут появиться камни в мочевом пузыре, также могут появиться проблемы с почками.

"Это все жизненно важные органы. Если нет воды, то кал сухой – это беда многих пожилых людей. Он застаивается в кишечнике, и идет интоксикация, то есть токсины всасываются в кровь", — предупредила диетолог.

Эксперт посоветовала ежедневно пить чистую воду из расчета 30 миллилитров на килограмм веса, чтобы поддерживать нормальную работу организма.
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#здоровье #вода

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