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Диетолог рассказала о последствиях недостаточного употребления воды
Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, какие могут быть последствия недостаточного употребления воды.
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что недостаточное потребление воды может привести к серьезным проблемам со здоровьем, в том числе, к сгущению крови, - передает "Москва 24".
По ее словам, чрезмерная вязкость крови повышает риск тромбообразования. Кроме того, такую кровь достаточно сложно протолкнуть, поэтому сердцу приходится работать с удвоенной силой, - отметила эксперт.
"Вода необходима для производства желудочного сока, ферментов, чтобы пища нормально переваривалась, опорожнялся кишечник. Если ее мало, желчь становится вязкой как пластилин. Это риск образования желчных камней", - подчеркнула врач-диетолог.
Врач отметила, что при недостатке воды в организме у человека могут появиться камни в мочевом пузыре, также могут появиться проблемы с почками.
"Это все жизненно важные органы. Если нет воды, то кал сухой – это беда многих пожилых людей. Он застаивается в кишечнике, и идет интоксикация, то есть токсины всасываются в кровь", — предупредила диетолог.
Эксперт посоветовала ежедневно пить чистую воду из расчета 30 миллилитров на килограмм веса, чтобы поддерживать нормальную работу организма.
По ее словам, чрезмерная вязкость крови повышает риск тромбообразования. Кроме того, такую кровь достаточно сложно протолкнуть, поэтому сердцу приходится работать с удвоенной силой, - отметила эксперт.
"Вода необходима для производства желудочного сока, ферментов, чтобы пища нормально переваривалась, опорожнялся кишечник. Если ее мало, желчь становится вязкой как пластилин. Это риск образования желчных камней", - подчеркнула врач-диетолог.
Врач отметила, что при недостатке воды в организме у человека могут появиться камни в мочевом пузыре, также могут появиться проблемы с почками.
"Это все жизненно важные органы. Если нет воды, то кал сухой – это беда многих пожилых людей. Он застаивается в кишечнике, и идет интоксикация, то есть токсины всасываются в кровь", — предупредила диетолог.
Эксперт посоветовала ежедневно пить чистую воду из расчета 30 миллилитров на килограмм веса, чтобы поддерживать нормальную работу организма.