В России

38 минут назад

Аренда складов в Москве подорожала на 40%

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#экономика #аренда #склады

Прогнозируется, что по итогам года сумма купленных и арендованных складских площадей в Москве составит 3 млн кв.м, что станет новым рекордным показателем за всю историю рынка.

В третьем квартале спрос на склады в столичном регионе активно рос, тогда как предложение не увеличивалось. Это привело к резкому повышению цен на аренду, - сообщают аналитики IBC Real Estate.

Объем спроса на склады к середине сентября достиг 2,2 млн кв. м, это практически рекордный годовой показатель 2021 года (2,6 млн кв. м). Такая ситуация вызвана активным ростом потребностей со стороны онлайн-ритейлеров, доля которых составила в структуре спроса 43% (Ozon, ВсеИнструменты.ру). По итогам года сумма купленных и арендованных складских площадей в Москве составит 3 млн кв. м, что станет новым рекордом за всю историю рынка, - считают эксперты.

Объем нового строительства не успевает за ростом спроса. В 2023 году была построена лишь 941 тыс. кв. м, что на 18% меньше, чем годом ранее. И значительного прироста новых площадей не ожидается - до конца года будет достроено еще порядка 450 тыс. кв. м.

Количество свободных складских площадей при этом стремительно снижается. В строящихся зданиях вакантны только 20% площадей, - пишет "Ъ".

Таким образом вакантность уже достигла 0,3%, а ставки продолжают стремительно расти. За год ставка аренды в Московском регионе выросла на 41% - до 7 900 рублей за кв. м в год, а в строящихся зданиях достигла 7 300 тыс. руб. за кв. м в год.

Рост стоимости строительства и рабочей силы сдерживает прирост спекулятивного предложения, - считают эксперты.

Повышенный спрос обеспечил складским площадям 1-е место по росту цен на рынке коммерческой недвижимости. За последний год стоимость таких объектов в среднем выросла на 67%, тогда как торговые площади подорожали на 9%, а офисы подешевели на 6%. Эксперты уверены, что тренд сохранится из-за усиливающегося дефицита на складском рынке, роста ставок аренды и себестоимости строительства.
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#экономика #аренда #склады

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