KIBERone: КиберШкола для резидентов из будущего

Пока взрослые спорят, наступило ли будущее, что же остаётся школьникам? Целыми днями сверлить взглядом экран гаджета? Рубиться в «бродилки» и пропадать в чатиках? А вот и нет! Если раньше логику, сообразительность и системное мышление развивали в шахматных кружках, сегодня юным жителям Липецка и Ельца доступно мировое кибер-образование!

Читать и управлять кодами, владеть профессиональными инструментами и создавать компьютерные игры, сайты и приложения для Web и Store, оказывается, можно уже с 6 лет! Кто же они – резиденты нашего технологичного будущего? Мы решили разобраться сами и задать вопросы руководителям КиберШколы.

Откуда появилась идея КиберШколы и чему обучают детей?

КиберШкола программирования и цифрового творчества KIBERone в Липецке и Ельце – часть международной образовательной системы KIBERone в 420 городах и 32 странах, основана в Екатеринбурге!



фото KIBERone

В 2020 году ООН и ЮНЕСКО признали школу лучшим в мире проектом в сфере цифрового образования для детей. Теперь не только вундеркинды, но и «ребята с нашего двора» смогут замахнуться на лавры Марка Цукерберга. Киберобучение доступно всем детям в возрасте от 6 до 14 лет: здесь их делят по трём возрастным группам.

В учебной программе 51 модуль – море полезных навыков! Каждый из модулей – отдельная огромная интересная тема для изучения, написанная на детском языке. Это совместная разработка с IT-специалистами компаний Yandex и Google. Научиться управлять роботом, прописать QR-код, создать чат-бота или собственный интернет-магазин – для резидентов КиберШколы всё это не проблема. Интересно, что КиберШкола может взрастить талант ребёнка независимо от его направления. Художественно одарённое чадо сможет рисовать целые миры в 3D! А маленький фанат техники с упоением освоит язык кодирования.

Профильное педагогическое образование, IT-квалификация и сильный английский язык – весомый плюс преподавательского состава КиберШколы. Кстати, английский, международный язык информационных технологий, дети здесь осваивают лучше, чем на автономных курсах. Модули постоянно совершенствуются: каждый новый модуль тьюторы запрашивают в головном офисе. Структура обучения гибкая: можно стартовать с любого месяца. Родителям доступна персональная папка с работой ребёнка – так анимация, видеоролики или написанные чадом программы становятся гордостью всей семьи.

KIBERone – больше, чем технический кружок, это полноценное комьюнити, со своими интересами, событиями и поводами для общения. В общеобразовательных школах города KIBERone проводит уроки кибербезопасности. Какие пароли создавать, какие фото размещать можно, а какие не стоит, как общаться с незнакомцами в сети – все эти вопросы мало кто обсуждает с детьми. Профессиональные лайфхаки расширяют кругозор школьников и позволяют безопасно и осознанно использовать все ресурсы всемирной сети.

Какой формат занятий и каким детям подходит обучение в KIBERone?





фото KIBERone

Ребята занимаются 2 часа с перерывом на разминку, есть у них и традиционный «перерыв айтишника» с разминкой для глаз, соком и перекусом. Дети максимально вовлечены в процесс. Младшие с удовольствием носятся по классу, общаются, валяются на пуфиках, но с объемом заданий справляются все. Симпатичный мальчишка младшей группы старательно тянет руку, во всём помогает тьютору. Родители уверяют: ещё пару лет назад из ребёнка слова было не вытянуть.

Исходные данные у маленьких программистов самые разные: кто-то едва начал осваивать киберпространство, а кто-то с пелёнок на «ты» с технологиями. Андрей Макаров, один из талантливых резидентов школы, по словам мамы в 5 лет уже переустанавливал Windows. И вот к своему десятилетию Андрей, наконец, нашёл простор для творчества в КиберШколе KIBERone: сегодня он успешно осваивает программу наравне со старшими ребятами.



фото KIBERone

Калинин Артем в свои 10 уже разговаривает на языке цифр. На одном из занятий КиберШколы Артем за 15 минут создал простую 2D-игру на платформе Construct: герой прыгает по лесенкам, собирает монетки и в конце покупает видеокарту. Парню одинаково легко и с азартом даются новые учебные модули. А вот в общеобразовательной школе удивились, когда услышали имя восходящей киберзвезды: «Точно Артем? Он же у нас гроза дисциплины!». Преподаватели отмечают: как только парень нашёл применение таланту, общая успеваемость и усидчивость Артема заметно возросли. Вот что значит «загореться делом»!

Обратная связь от родителей говорит о многом: ребята от воскресенья до субботы в нетерпении ждут новых увлекательных киберзадач. Просыпаются вовремя, помогают по дому родителям, да и уроки делают точно в срок. Выходные больше не для того, чтобы закрывать «хвосты» по учёбе – новые свершения уже ждут в КиберШколе KIBERone .



Для чего детям нужно изучать программирование сейчас?

Каждый родитель желает успехов своему ребенку, старается подготовить его к будущей жизни, передать важные навыки, но что, если будущее уже наступило и привычный уклад жизнь быстро изменился. Сейчас большинство профессий ушло с рынка, бизнес переходит в онлайн, человеческий труд вытеснили роботы, но кто-то должен управлять ими. Здорово, что большинство родителей осознают это, а значит их дети будут конкурентноспособные на рынке труда, в отличие от тех, кто знает гаджеты только со стороны игр и ютьюба.

Как определить, подходит ли образование моему ребенку?



фото KIBERone

Единственно верный способ это понять – посетить с ребёнком пробный урок. Дети безо всякой подготовки создают короткий анимированный ролик, а ещё открывают для себя программирование в настоящем мире Minecraft! Тьюторы оценивают, как ребёнок ориентируется, на что способен, как он слышит и читает задачи.

Пока ребята творят, родители смотрят видеопрезентацию о КиберШколе, заполняют анкеты и знакомятся с обучающими модулями. В 80 % случаев решение о зачислении в КиберШколу принимают сами дети!

Здесь игры из «залипательного» хобби превращаются в бескрайнее поле для созидания. Только представьте: теперь ребёнок может сам создать игру, а потом поделиться с друзьями установочным файлом – и играть вместе! КиберШкола KIBERone состоит в семействе гильдии Roblox. Мировая платформа по созданию игр позволяет детям создавать индивидуальных персонажей, задавать логику действий и сценарий.

Бесконечно сёрфить tiktok – или понять, как работают принципы видеомонтажа? Тайминг, склейки, визуальное оформление – изучив простые механизмы, ребёнок получит иной культурный уровень, когда качество картинки имеет значение, а видеоролики из хайпа превращаются в произведение искусства. Ещё одна актуальная тема – этичный блогинг. Как не стать очередным паразитом интернет-пространства? Какие ниши выбрать, чтобы создать реально классный блог? В КиберШколе уже есть действующие юные блогеры: они уже сегодня делают то, о чём другие ребята пока только мечтают.

Как проходит учебный год в КиберШколе?

Предпраздничные дни в KIBERone всегда насыщены событиями: тематические Halloween-шоу, Новогодние сказочные уроки или пижамные вечеринки – здесь, не отвлекаясь от кибербудущего, дети искренне наслаждаются настоящим. Академический год совпадает со школьным, а на каникулах KIBERone организует для детей обучение по новым уникальным темам. В день пробного урока в КиберШколе действует спеццена на заключение договора на текущий и следующий учебный год.



фото KIBERone

Создатели школы стремятся максимально открыть мир IT перед её резидентами: до пандемии дети, обучавшиеся в головном офисе компании в Екатеринбурге, совершили путешествие в Силиконовую долину, где лично пообщались с представителями топовых IT-гигантов. Ну и главное пространство для роста – кругозор ребёнка и осознание своих безграничных возможностей. По окончанию КиберШколы каждый выпускник получает сертификат международного образца. Этот документ даёт весомое преимущество при поступлении в IT-школу Samsung для дальнейшего обучения.

Чтобы Вы пожелали своим резидентам?

Станут ли все резиденты программистами – покажет время. Но будущий студент в свои 16 будет чётко понимать, куда ему направить умения и навыки, обретённые в КиберШколе. Каждый из выпускников KIBERone начинает путь в профессию, которую сможет реализовать на фрилансе. Мы хотим пожелать всем нашим воспитанникам успехов в учебе, достижения поставленных целей и правильного выбора будущей профессии!

КиберШкола будущего для нового IT-поколения KIBERone

Список доступных локаций для поступления:

- пл. Плеханова 3, БЦ «ЕВРОПОРТ», офис 501;

- ул. Е. Замятина, 4;

- ул. Стаханова, 69;

- ул. Советская, д.35, офис 207.

- г. Елец, ул. Радиотехническая, 5, офис 229;

Забронировать место на бесплатное пробное занятие:

• по телефону +7 (995) 102-44-40

• на официальном сайте

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