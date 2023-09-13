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41-летняя ельчанка оговорила знакомого, обвинив в избиении

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#ложный донос
41-летняя ельчанка оговорила знакомого, обвинив в избиении

В травматологическом отделении Елецкой городской больницы имени Семашко она подала заявление лейтенанту полиции о том, что просит привлечь к уголовной ответственности своего знакомого за избиение.

Елецкий городской суд вынес приговор 41-летней женщине за заведомо ложный донос с обвинением в совершении тяжкого преступления.

Женщина намеренно оговорила своего знакомого. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, вечером 30 января этого года в травматологическом отделении Елецкой городской больницы имени Семашко она подала заявление лейтенанту полиции о том, что просит привлечь к уголовной ответственности своего знакомого, который 28 января якобы избил женщину. Но на самом деле этого не было.

Заявление было принято и передано в дежурную часть ОМВД России по Ельцу. Была проведена проверка, по результатам которой 5 мая было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении мужчины в связи с отсутствием состава преступления по части 1 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Женщина вину признала и заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. Действия подсудимой были квалифицированы по части 2 статьи 306 УК РФ — заведомо ложный донос о совершения преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления.

Смягчающими обстоятельствами при рассмотрении дела стали наличие на иждивении 16-летнего ребенка. Но при этом ранее женщина уже сама была судима за умышленное причинение легкого вреда здоровью.

В результате за ложный донос ельчанку приговорили к 9 месяцам лишения свободы условно с таким же с испытательным сроком.
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#ложный донос

Комментарии (2)

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адам

45 минут назад
Там 16 летний водитель а тут 16 ещё ребёнок
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Геккон

46 минут назад
Пусть ложно обвинëнный теперь компенсацию за моральный вред требует.
ответить
«Ездить меньше не станем, но по семейному бюджету ударит ощутимо»
#цены #АЗС #топливо
187
«Ездить меньше не станем, но по семейному бюджету ударит ощутимо»
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