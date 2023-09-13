Бизнес

37 минут назад

МегаФон открывает бизнес в Киргизии

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МегаФон открывает бизнес в Киргизии

Компания зарегистрировала представительство в Киргизской Республике, ее офис начнет работу в Бишкеке в октябре. Основной фокус команда МегаФона направит на реализацию цифровых проектов для бизнеса и общества, опираясь на свою многолетнюю экспертизу в B2B и B2G.

Директором представительства в Киргизии назначен Александр Калошин, директор по национальным проектам МегаФона. Александр будет совмещать свою новую должность с работой над реализацией ИКТ-проектов в России.

В портфеле МегаФона – целый ряд крупных проектов по цифровизации промышленности, ЖКХ, транспортной инфраструктуры, социального сектора, медицины и добывающей отрасли. В реализации проектов задействованы как технологии связи (например, NB-IoT, Private LTE, фиксированный интернет), так и промышленные стандарты, и нормы индустрий, с которыми реализуются совместные проекты. Так, для реализации проекта «МегаФон Экология» используются наработки тех предприятий или городов, которые подключены к системе мониторинга окружающей среды. А в проектах по безопасности дорожного движения или умной городской среды – имеющаяся инфраструктура заказчиков от бизнеса или государства с подключением к ним сети умных датчиков.

«У нас богатый опыт реализации цифровых проектов как в России, так и за ее пределами. Наши технологии помогают отраслям экономики, крупным предприятиям и целым городам каждый день решать свои задачи эффективнее, экономнее и быстрее. Уверен, что этот опыт будет как никогда востребован и в Киргизии», - говорит директор представительства МегаФона в Киргизии Александр Калошин.

До конца года МегаФон запланировал ряд пилотных проектов в Киргизии в различных отраслях социального и индустриального порядка. Компания реализует проекты как в сфере благоустройства городской среды и транспортной безопасности, так и в промышленном секторе с решениями, направленными на цифровизацию производственных процессов.

Реклама. ПАО Мегафон.

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