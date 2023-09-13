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Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке из-за нештатной ситуации
Сейчас специалисты проводят диагностику системы.
Московская биржа сообщила о приостановке торгов на срочном рынке с 9:30 мск. Причина — сбой в работе торгово-клиринговой системы, - передает РБК.
Уточняется, что торги на срочном рынке Мосбиржи, где торгуются производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы), приостановлены с 09:30 мск. Сначала биржа не указала причину остановки. Впоследствии стало известно, что торги на срочном рынке приостановлены из-за сбоя в работе торгово-клиринговой системы.
"Из-за нештатной работы торгово-клиринговой системы срочного рынка в утреннюю торговую сессию было принято решение о приостановке торгов с 09:30. Проводится диагностика системы, о возобновлении торгов будет сообщено дополнительно", — рассказали в пресс-службе торговой площадки.
В 10:47 мск официальный телеграм-канал срочного рынка Московской биржи сообщил, что ошибка в работе торгово-клиринговой системы локализована: "В настоящий момент ошибка на срочном рынке локализована. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно".
Всего по состоянию на 1 сентября на срочном рынке Мосбиржи торговались 27 опционов на акции, 3 опциона на валюты, а также 104 фьючерсных контракта и 55 опционов на них, где базисными активами выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.
Уточняется, что торги на срочном рынке Мосбиржи, где торгуются производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы), приостановлены с 09:30 мск. Сначала биржа не указала причину остановки. Впоследствии стало известно, что торги на срочном рынке приостановлены из-за сбоя в работе торгово-клиринговой системы.
"Из-за нештатной работы торгово-клиринговой системы срочного рынка в утреннюю торговую сессию было принято решение о приостановке торгов с 09:30. Проводится диагностика системы, о возобновлении торгов будет сообщено дополнительно", — рассказали в пресс-службе торговой площадки.
В 10:47 мск официальный телеграм-канал срочного рынка Московской биржи сообщил, что ошибка в работе торгово-клиринговой системы локализована: "В настоящий момент ошибка на срочном рынке локализована. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно".
Всего по состоянию на 1 сентября на срочном рынке Мосбиржи торговались 27 опционов на акции, 3 опциона на валюты, а также 104 фьючерсных контракта и 55 опционов на них, где базисными активами выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.