В России

сегодня, 13:12

Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке из-за нештатной ситуации

57
#Мосбиржа #торги #рынок

Сейчас специалисты проводят диагностику системы.

Московская биржа сообщила о приостановке торгов на срочном рынке с 9:30 мск. Причина — сбой в работе торгово-клиринговой системы, - передает РБК.

Уточняется, что торги на срочном рынке Мосбиржи, где торгуются производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы), приостановлены с 09:30 мск. Сначала биржа не указала причину остановки. Впоследствии стало известно, что торги на срочном рынке приостановлены из-за сбоя в работе торгово-клиринговой системы.

"Из-за нештатной работы торгово-клиринговой системы срочного рынка в утреннюю торговую сессию было принято решение о приостановке торгов с 09:30. Проводится диагностика системы, о возобновлении торгов будет сообщено дополнительно", — рассказали в пресс-службе торговой площадки.

В 10:47 мск официальный телеграм-канал срочного рынка Московской биржи сообщил, что ошибка в работе торгово-клиринговой системы локализована: "В настоящий момент ошибка на срочном рынке локализована. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно".

Всего по состоянию на 1 сентября на срочном рынке Мосбиржи торговались 27 опционов на акции, 3 опциона на валюты, а также 104 фьючерсных контракта и 55 опционов на них, где базисными активами выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.
57
#Мосбиржа #торги #рынок

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«Ездить меньше не станем, но по семейному бюджету ударит ощутимо»
#цены #АЗС #топливо
187
«Ездить меньше не станем, но по семейному бюджету ударит ощутимо»
Общество

Еще в рубрике

Аренда складов в Москве подорожала на 40%
#экономика #аренда #склады
Аренда складов в Москве подорожала на 40%

39 минут назад

В России
На космодроме Восточный начались переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына
#Ким Чен Ын #Восточный #космос
На космодроме Восточный начались переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына

сегодня, 11:57

В России
В результате ракетной атаки на Севастополь пострадали 24 человека
#атака ВСУ #Севастополь
1
В результате ракетной атаки на Севастополь пострадали 24 человека

сегодня, 10:31

В России
В России снизилась стоимость крабов
#крабы #раки
3
В России снизилась стоимость крабов

вчера, 16:14

В России
В РФ началась массовая вакцинация от вируса
#вакцинация #вирус
В РФ началась массовая вакцинация от вируса

вчера, 15:28

В России
Путин заверил, что кабмин занимается проблемой роста цен на бензин
#бензин #топливо
Путин заверил, что кабмин занимается проблемой роста цен на бензин

вчера, 13:20

В России