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39 минут назад
Эстония запретила въезд российским автомобилям
Эстония запретила въезд транспортным средствам с российскими номерами с 13 сентября.
Эстония с 10:00 13 сентября запрещает въезд в страну автотранспортных средств с номерными знаками РФ, - передает ТАСС со ссылкой на портал эстонского гостелерадио ERR.
"Эстония следует директиве, опубликованной Европейской комиссией 8 сентября о дополнительном разъяснении санкций, введенных в отношении Российской Федерации, согласно которым зарегистрированным в РФ автотранспортным средствам больше не разрешен въезд на территорию Европейского Союза", — заявил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.
По его словам, ограничения применяются по согласованию с Латвией и Литвой, которые ранее также запретили въезд автомобилей с российскими номерами на территории своих стран.
При этом транспортные средства с регистрационными знаками РФ могут покидать Эстонию через внешнюю границу или пересекать внутренние границы ЕС.
При въезде транспортного средства с регистрационным знаком РФ на погранпункт Налогово-таможенный департамент проведет соответствующие процедуры. Пользователь или владелец должен будет либо вернуться в Россию вместе с автомобилем, либо пересечь границу без него.
В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии от 8 сентября запрещается ввоз из России в Евросоюз товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014, независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС, в том числе "автомобилей с общим числом мест менее 10". Еврокомиссия подчеркивает, что "не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим". В списке содержится широкий ассортимент всевозможных вещей: от мобильных телефонов и аудио- и видеозаписывающих устройств до чемоданов, портпледов, предметов одежды, зубной пасты, шампуней и других средств гигиены.
"Эстония следует директиве, опубликованной Европейской комиссией 8 сентября о дополнительном разъяснении санкций, введенных в отношении Российской Федерации, согласно которым зарегистрированным в РФ автотранспортным средствам больше не разрешен въезд на территорию Европейского Союза", — заявил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.
По его словам, ограничения применяются по согласованию с Латвией и Литвой, которые ранее также запретили въезд автомобилей с российскими номерами на территории своих стран.
При этом транспортные средства с регистрационными знаками РФ могут покидать Эстонию через внешнюю границу или пересекать внутренние границы ЕС.
При въезде транспортного средства с регистрационным знаком РФ на погранпункт Налогово-таможенный департамент проведет соответствующие процедуры. Пользователь или владелец должен будет либо вернуться в Россию вместе с автомобилем, либо пересечь границу без него.
В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии от 8 сентября запрещается ввоз из России в Евросоюз товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014, независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС, в том числе "автомобилей с общим числом мест менее 10". Еврокомиссия подчеркивает, что "не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим". В списке содержится широкий ассортимент всевозможных вещей: от мобильных телефонов и аудио- и видеозаписывающих устройств до чемоданов, портпледов, предметов одежды, зубной пасты, шампуней и других средств гигиены.