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На космодроме Восточный начались переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына
Лидер КНДР прибыл в Россию на бронепоезде 12 сентября.
Переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына начались на космодроме Восточный в Амурской области.
Встреча проходит в зале переговоров на первом этаже инженерного корпуса технического комплекса космического ракетного комплекса "Союз-2". В переговорах принимают участие члены делегаций двух стран, - передает ТАСС.
В прошлый раз, когда лидер КНДР приезжал во Владивосток на встречу с российским президентом в 2019 году, их переговоры в расширенном составе продолжались около трех с половиной часов.
Как ранее прогнозировал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры в первую очередь будут обсуждать вопросы, связанные с двусторонними отношениями, с двусторонним сотрудничеством, торгово-экономическими связями, культурными обменами. Он уточнял, что речь может пойти и о взаимодействии в чувствительных областях, но эти темы не должны обнародоваться. По словам представителя Кремля, также предполагается насыщенный обмен мнениями о ситуации в регионе и по международным делам в целом.
Встреча проходит в зале переговоров на первом этаже инженерного корпуса технического комплекса космического ракетного комплекса "Союз-2". В переговорах принимают участие члены делегаций двух стран, - передает ТАСС.
В прошлый раз, когда лидер КНДР приезжал во Владивосток на встречу с российским президентом в 2019 году, их переговоры в расширенном составе продолжались около трех с половиной часов.
Как ранее прогнозировал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры в первую очередь будут обсуждать вопросы, связанные с двусторонними отношениями, с двусторонним сотрудничеством, торгово-экономическими связями, культурными обменами. Он уточнял, что речь может пойти и о взаимодействии в чувствительных областях, но эти темы не должны обнародоваться. По словам представителя Кремля, также предполагается насыщенный обмен мнениями о ситуации в регионе и по международным делам в целом.