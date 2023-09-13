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На космодроме Восточный начались переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына

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#Ким Чен Ын #Восточный #космос

Лидер КНДР прибыл в Россию на бронепоезде 12 сентября.

Переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына начались на космодроме Восточный в Амурской области.

Встреча проходит в зале переговоров на первом этаже инженерного корпуса технического комплекса космического ракетного комплекса "Союз-2". В переговорах принимают участие члены делегаций двух стран, - передает ТАСС.

В прошлый раз, когда лидер КНДР приезжал во Владивосток на встречу с российским президентом в 2019 году, их переговоры в расширенном составе продолжались около трех с половиной часов.

Как ранее прогнозировал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры в первую очередь будут обсуждать вопросы, связанные с двусторонними отношениями, с двусторонним сотрудничеством, торгово-экономическими связями, культурными обменами. Он уточнял, что речь может пойти и о взаимодействии в чувствительных областях, но эти темы не должны обнародоваться. По словам представителя Кремля, также предполагается насыщенный обмен мнениями о ситуации в регионе и по международным делам в целом.
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#Ким Чен Ын #Восточный #космос

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