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Еврокомиссия скорректировала пояснения по правилам ввоза автотранспорта и вещей для россиян
Еврокомиссия скорректировала пояснение по поводу ввоза автотранспорта и личных вещей граждан России в ЕС, призвав национальные органы стран сообщества оценивать каждый конкретный случай отдельно.
Он появился после того, как в датированных 8 сентября разъяснениях ЕК был упомянут запрет на ввоз из России в Евросоюз товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014, независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС, в том числе "автомобилей с общим числом мест менее 10". В списке был перечислен широкий ассортимент вещей: от мобильных телефонов и аудио- и видеозаписывающих устройств, до чемоданов, портпледов, предметов одежды, зубной пасты, шампуней и других средств гигиены, - передает ТАСС.
"Согласно прецедентному праву Европейского суда, санкции следует толковать широко, в том числе с целью обеспечить эффективность принятых запретов и избежать их обхода. Национальные компетентные органы должны оценить каждую ситуацию и применять запреты соответствующим образом", - отмечается в новом пояснительном документе ЕК.
В нем подчеркивается, что странам ЕС следует руководствоваться здравым смыслом при досмотре предметов личной гигиены и одежды россиян. "В отношении товаров, которые вызывают незначительные опасения по поводу обхода [санкций], таких как предметы личной гигиены или одежда, которые носят путешественники или которые находятся в их багаже и явно предназначены строго для личного пользования во время поездки, национальные компетентные органы должны продолжать применять запрет соразмерным и разумным образом", - говорится в тексте.
Далее в документе изложены прежние разъяснения ЕК от 8 сентября, в соответствии с которыми запрещается ввоз из России в Евросоюз товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014, независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС, в том числе "автомобилей с общим числом мест менее 10". Еврокомиссия подчеркивает, что "не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим". В списке перечислен широкий ассортимент вещей: от мобильных телефонов и аудио- и видеозаписывающих устройств до чемоданов, портпледов, предметов одежды, зубной пасты, шампуней и других средств гигиены.
В минувшую пятницу ЕК опубликовала пояснение, согласно которому введенные Советом Евросоюза санкции распространяются на зарегистрированные в России автомобили. Это означает, что россияне не могут въезжать на территорию ЕС на личных машинах даже в туристических целях и на короткий срок. Из пояснения следует, что запрет также распространяется на другие товары, в том числе телефоны, ноутбуки, одежду и средства гигиены. При этом накануне Еврокомиссия призвала членов ЕС руководствоваться здравым смыслом и не препятствовать ввозу обычных личных вещей россиян, например одежды и средств гигиены.
В обновленном пояснении Еврокомиссии указывается, что "согласно прецедентному праву суда ЕС, санкции необходимо толковать широко, в том числе чтобы обеспечить эффективность принятых запретов и избежать их обхода. Национальные компетентные органы должны оценить каждую ситуацию и соответственно применять запреты".