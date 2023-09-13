В России

59 минут назад

В результате ракетной атаки на Севастополь пострадали 24 человека

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#атака ВСУ #Севастополь
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Вся необходимая помощь пострадавшим оказывается в полном объеме.

В результате атаки ВСУ по южной площадке завода в Севастополе, по предварительной информации, всего пострадало 24 человека, — сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем telegram-канале.

Уточняется, что у четырех человек состояние средней степени тяжести. Всем раненым оказывается медицинская помощь в полном объеме. По словам губернатора, на месте работают все необходимые службы.

Ночью 13 сентября ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем.

Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем "Василий Быков" уничтожены все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте.

Губернатор уточнил, что все оперативные службы работают на месте, никакой опасности для гражданских объектов в городе — нет.
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#атака ВСУ #Севастополь
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