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8 минут назад
Компания Apple презентовала новый IPhone 15
Стоимость iPhone 15 Pro Max начинается с $1200 за версию с 256 Гб памяти.
Компания Apple представила новый смартфон — iPhone 15. Как и прежде, гаджет будет доступен в разных версиях с 6,1- и 6,7-дюймовыми дисплеями. Как базовые, так и самые дорогие варианты, подверглись серьезным техническим изменениям, - передает РБК.
Изменения в дизайне незначительные. Внешне iPhone 15 отличается от предшественника округленными краями корпуса, благодаря чему гаджет более удобно лежит в руке. Смартфон поступит в продажу в пяти цветах: черном, голубом, зеленом, желтом и розовом.В конструкции корпуса использовано до 75% переработанного алюминия. Кроме того, производитель объявил об улучшенной защите от влаги по стандарту IP68 — теперь iPhone выдерживает погружение на глубину до 6 м (предшественник — до 4 м), но не более чем на 30 минут.
Смартфоны также лишились привычной «челки», которую заменила технология Dynamic Island — овальный вырез под селфи-камеру на дисплее, который можно превратить в часть интерфейса с возможностью вывода на него уведомлений и виджетов.
Блок основной камеры на стандартных iPhone 15 и iPhone 15 Plus остался сдвоенным, однако главный датчик теперь представлен 48-мегапиксельным сенсором. Вторая камера имеет разрешение на 12 Мп.
За быстродействие отвечает6-ядерный процессор A16 Bionic — его ранее использовали на топовых iPhone 14 Pro. Смартфон также получил улучшенную систему шумоподавления во время звонков, которую теперь можно принудительно активировать в отдельном пункте меню настроек (раньше система срабатывала только автоматически).
Наконец, как и предполагалось ранее, все iPhone 15 лишились зарядного порта Lightning, на смену которому, в соответствии с требованиями Евросоюза, пришел стандарт USB-C.
Apple представила iPhone 15 в топовых версиях Pro, вместе с которыми дебютировал новый дизайн Titanium. В конструкции рамок корпуса таких телефонов применили особый титановый сплав, который используется в марсианском ровере NASA. Разработчики заявляют, что это самые легкие смартфоны в истории компании.
Как и предполагалось, переключатель для перевода смартфона в бесшумный режим заменили новой программируемой кнопкой Action Button, функционал которой пользователь сможет настроить самостоятельно. К примеру, можно будет "привязать" к ней активацию камеры или включение фонарика.
Что касается технической составляющей, то за iPhone 15 Pro обзавелся новейшим чипсетом A17 Bionic, главное отличие которого заключается в трехнанометровом техпроцессе изготовления, позволяющем разместить существенно больше транзисторов на той же площади. В Apple утверждают, что эта самая мощная система в мире на данный момент. A17 Bionic поддерживает, в том числе, трассировку лучей в видеоиграх — это новая технология расчета падения световых лучей на объект, которая позволяет объектам отражаться, бликовать и отбрасывать тени, как в реальности.
аджеты оснастили новой 48-мегапиксельной камерой с увеличенным сенсором и объективом с шестью линзами. Более продвинутым стал «ночной режим», в котором появилась возможность портретной съемки. Простой iPhone 15 Pro получил телеобъектив с трехкратнымкратным зумом, а iPhone 15 Pro Max имеет пятикратный оптический зум. Еще одна ультраширокоугольная третья камера имеет разрешение 12 Мп с возможностью съемки в макрорежиме.
Цены на новые iPhone 15: iPhone 15 — 799$; iPhone 15 Plus — $899; iPhone 15 Pro — $999; iPhone 15 Pro Max — $1199.
Все гаджеты уже доступны для предварительного заказа, а старт продаж новых iPhone 15 и iPhone 15 Pro запланирован на 22 сентября 2023 года.
Изменения в дизайне незначительные. Внешне iPhone 15 отличается от предшественника округленными краями корпуса, благодаря чему гаджет более удобно лежит в руке. Смартфон поступит в продажу в пяти цветах: черном, голубом, зеленом, желтом и розовом.В конструкции корпуса использовано до 75% переработанного алюминия. Кроме того, производитель объявил об улучшенной защите от влаги по стандарту IP68 — теперь iPhone выдерживает погружение на глубину до 6 м (предшественник — до 4 м), но не более чем на 30 минут.
Смартфоны также лишились привычной «челки», которую заменила технология Dynamic Island — овальный вырез под селфи-камеру на дисплее, который можно превратить в часть интерфейса с возможностью вывода на него уведомлений и виджетов.
Блок основной камеры на стандартных iPhone 15 и iPhone 15 Plus остался сдвоенным, однако главный датчик теперь представлен 48-мегапиксельным сенсором. Вторая камера имеет разрешение на 12 Мп.
За быстродействие отвечает6-ядерный процессор A16 Bionic — его ранее использовали на топовых iPhone 14 Pro. Смартфон также получил улучшенную систему шумоподавления во время звонков, которую теперь можно принудительно активировать в отдельном пункте меню настроек (раньше система срабатывала только автоматически).
Наконец, как и предполагалось ранее, все iPhone 15 лишились зарядного порта Lightning, на смену которому, в соответствии с требованиями Евросоюза, пришел стандарт USB-C.
Apple представила iPhone 15 в топовых версиях Pro, вместе с которыми дебютировал новый дизайн Titanium. В конструкции рамок корпуса таких телефонов применили особый титановый сплав, который используется в марсианском ровере NASA. Разработчики заявляют, что это самые легкие смартфоны в истории компании.
Как и предполагалось, переключатель для перевода смартфона в бесшумный режим заменили новой программируемой кнопкой Action Button, функционал которой пользователь сможет настроить самостоятельно. К примеру, можно будет "привязать" к ней активацию камеры или включение фонарика.
Что касается технической составляющей, то за iPhone 15 Pro обзавелся новейшим чипсетом A17 Bionic, главное отличие которого заключается в трехнанометровом техпроцессе изготовления, позволяющем разместить существенно больше транзисторов на той же площади. В Apple утверждают, что эта самая мощная система в мире на данный момент. A17 Bionic поддерживает, в том числе, трассировку лучей в видеоиграх — это новая технология расчета падения световых лучей на объект, которая позволяет объектам отражаться, бликовать и отбрасывать тени, как в реальности.
аджеты оснастили новой 48-мегапиксельной камерой с увеличенным сенсором и объективом с шестью линзами. Более продвинутым стал «ночной режим», в котором появилась возможность портретной съемки. Простой iPhone 15 Pro получил телеобъектив с трехкратнымкратным зумом, а iPhone 15 Pro Max имеет пятикратный оптический зум. Еще одна ультраширокоугольная третья камера имеет разрешение 12 Мп с возможностью съемки в макрорежиме.
Цены на новые iPhone 15: iPhone 15 — 799$; iPhone 15 Plus — $899; iPhone 15 Pro — $999; iPhone 15 Pro Max — $1199.
Все гаджеты уже доступны для предварительного заказа, а старт продаж новых iPhone 15 и iPhone 15 Pro запланирован на 22 сентября 2023 года.