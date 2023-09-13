Облитый водой из лужи мужчина напал на своего обидчика с «розочкой»

В Данковском районе у сельского магазина пьяный 54-летний местный житель осколком стеклянной бутылки ударил 39-летнего мужчину.



«Подозреваемый пояснил, что распивал спиртные напитки со знакомым, и в этот момент мимо проехал автомобиль и окатил их водой из лужи. Из остановившейся машины вышел мужчина вместе с супругой и детьми. В этот момент к ним подошёл подозреваемый и вступил в конфликт с 39-летним отцом семейства, в ходе которого облитый водой из лужи схватил бутылку, разбил её и осколком ударил своего оппонента в живот. Свидетелями умышленного удара стала как семья пострадавшего, так и находившиеся рядом с магазином односельчане. Потерпевшего доставили в медицинское учреждение», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 (Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу). Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы. Вину он признаёт.