Происшествия

29 минут назад

Облитый водой из лужи мужчина напал на своего обидчика с «розочкой»

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#хулиганство
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Облитый водой из лужи мужчина напал на своего обидчика с «розочкой»
В Данковском районе у сельского магазина пьяный 54-летний местный житель осколком стеклянной бутылки ударил 39-летнего мужчину.

«Подозреваемый пояснил, что распивал спиртные напитки со знакомым, и в этот момент мимо проехал автомобиль и окатил их водой из лужи. Из остановившейся машины вышел мужчина вместе с супругой и детьми. В этот момент к ним подошёл подозреваемый и вступил в конфликт с 39-летним отцом семейства, в ходе которого облитый водой из лужи схватил бутылку, разбил её и осколком ударил своего оппонента в живот. Свидетелями умышленного удара стала как семья пострадавшего, так и находившиеся рядом с магазином односельчане. Потерпевшего доставили в медицинское учреждение», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 (Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу). Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы. Вину он признаёт.
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#хулиганство
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Комментарии (2)

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Лариса

50 секунд назад
От этих наглецов-водителей уже деваться некуда. Обольют с головы до ног и даже не извинятся.
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Нина

17 минут назад
Бывает намеренно обливают лужей водители
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«Ездить меньше не станем, но по семейному бюджету ударит ощутимо»
#цены #АЗС #топливо
187
«Ездить меньше не станем, но по семейному бюджету ударит ощутимо»
Общество

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