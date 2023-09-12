40-летний добровец с 2022 года перечислил мошенникам 1 600 000 рублей

Мужчина хотел заработать на бирже.

40-летний мужчина из Добровского района хотел заработать на бирже и потерял 1,6 миллиона рублей. Ещё в январе 2022 года потерпевший нашел в сайт, предлагающий быстрый и легкий заработок. Раньше добровец уже имел дело с биржевыми платформами, где у него получалось зарабатывать деньги. Но на этот раз он нарвался на мошенников.



По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, под руководством «консультанта» мужчина создал брокерский счет на сайте, где он якобы мог в реальном времени отслеживать транзакции. Сначала мужчина вложил 15 000 рублей. Через некоторое время ему поступило предложение «повысить ставки», и мужчина перевёл на счёт 100 000 рублей, а чуть позже решился перечислить и 600 000 рублей.



«В течение полугода он продолжает «проводил сделки». В сентябре прикреплённый за ним «аналитик» попросил на время перевести общение в личные сообщения. Неожиданно добровцу также написала девушка-представитель биржевой площадки. Она сообщила мужчине, что тот неправильно ввёл данные при недавнем переводе денег и для устранения неполадки потребуется начислить 900 000 рублей на специальные счета. Консультант подтвердил эту информацию своему подопечному и попросил его следовать всем указаниям незнакомки. Деньги обещали вернуть на следующий день. Но в обговоренный срок средства не поступили. Мошенники придумали отговорку, что есть проблемы на сервере. Для устранения неполадок требовалось оформить банковскую гарантию, отчего мужчина отказался. На этом этапе он засомневался, что всё это время работал с профессионалами, а не со злоумышленниками, поэтому обратился в полицию», - сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.



За всё время «торговли» мужчина потерял около 1 600 000 рублей.