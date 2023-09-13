Бизнес

16 минут назад

Уют и комфорт с первой ступеньки дома в ЖК «Геометрия»

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Уют и комфорт с первой ступеньки дома в ЖК «Геометрия»

Группа компаний «ОДСК» активно развивают культуру высотного жилого строительства в регионе, укрепляя свой градообразующий статус.

Успехи холдинга отмечены престижными наградами. Он входит в ТОП-100 застройщиков страны (по оценке Единого реестра застройщиков), является обладателем «Золотого знака» общественного контроля «Надежный застройщик России», звания «Элита строительного комплекса России».

Современная структура «ОДСК» - это полный цикл строительства от подготовки специалистов, разработки проекта и собственного производства стройматериалов до подведения коммуникаций к объекту и управления всеми хозяйственными процессами в уже заселенных домах. Такая схема позволяет избегать простоев, не зависеть от поставщиков материалов и комплектующих и воплощать в жизнь самые амбициозные проекты с едиными стандартами качества на каждом из этапов.

Очередным успешным этапом развития компании стало строительство домов в ЖК «Геометрия» в микрорайоне «Европейский» города Липецк. Первые дома под названием "Куб" уже поднялись в микрорайоне.

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В жилом комплексе запланировано строительство 13 домов почти на 8 тысяч жителей. Строительство ведется по технологиям монолитного и ширококорпусного домостроения. Каждый жилой квартал получит индивидуальное концептуальное название, а сам комплекс сможет похвастаться всей необходимой социальной инфраструктурой в шаговой доступности: детские сады и школы, продуктовые магазины и рынок, поликлиники и спортивные комплексы.

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Продажи уже открыты в новых домах жилого комплекса «Геометрия» под названием «Куб» и «Вершина».

Концепция ЖК основывается на гармонии, комфорте и безопасности жильцов: концепция «двор без машин», огороженная территория, видеонаблюдение.

Комфортная жизнь начнется с первых минут пребывания в «Геометрии»: на территории комплекса будет организовано многофункциональное пространство, где могут проводить время жильцы разного возраста: дети, подростки, взрослые и старшее поколение. Дети будут в восторге от современных площадок и игровых комплексов, а родители оценят удобные зоны отдыха. У тех же, кто ведет активный образ жизни, появится возможность заниматься спортом на современных тренажерах в зоне Workout или проводить занятия на спортивных площадках.

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Комплекс предлагает уникальные и разнообразные планировочные решения.

Один из таких вариантов - квартира евроформата 3Е площадью 71.5 м2 в жилом доме Куб от компании ОДСК. Это светлая квартира - удобный, современный вариант жилья для большой семьи, за счет просторной кухни гостиной.

В формате совмещенной кухни с гостиной у вас появится зона, где будут собираться все члены семьи, а занимающийся приготовлением пищи человек сможет общаться с остальными в процессе работы. Возможность принимать в доме большие компании друзей в кухне-гостиной, позволит сделать общение с ними намного удобнее.

Просторная комната с выходом на лоджию станет идеальным вариантом для детской спальни и позволит разместить все необходимое для активной детской жизни. Лоджия не только добавит естественного света и свежего воздуха, но также может стать идеальным рабочим местом для ваших детей или эргономичной игровой зоной.

Большая функциональная комната с эркером обладает высоким дизайнерским потенциалом. Комнату можно использовать в качестве спальни для родителей. Спальня с эркером - это стильное и модное решение. Эркер поможет в зонировании и превратит спальню в удобное многофункциональное пространство. Выбор достаточно разнообразен: здесь поместится любимое кресло с торшером, рабочий стол, туалетный столик или тренажер. В помещение будет беспрепятственно поступать солнечный свет.

Мы позаботились о вашем комфорте и о том, чтобы каждое планировочное решение в наших квартирах, было уникальным, продуманным и максимально наполненным функционалом.

Контактная информация по телефону +7 (4742) 56-50-66. Подробности на сайте www.odsk-lip.ru

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