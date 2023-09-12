Общество

34 минуты назад

На выделенном под ремонт обуви месте торговали сигаретами

4 193
#торговля #сигареты
1

Нарушение вскрылось в ходе прокурорской проверки.

Сотрудники прокуратуры Советского района Липецка и управления потребительского рынка Липецкой области побывали с проверкой в киоске по улице Титова, на который поступали жалобы от липчан.

В результате вскрылся факт незаконной розничной продажи табачной продукции. Как отмечает пресс-служба управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, были нарушены требования закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции». При этом место для размещения киоска администрацией Липецка было выделено под нестационарный торговый объект по ремонту обуви.
4 193
#торговля #сигареты
1

Комментарии (4)

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111

2 минуты назад
Липчанка., На рынке покупаю кроссовки за 1000 руб. Разумеется, китайские и весь сезон в них хожу. Их и на 2-сезона бы хватило. Только сама стелька от долгой ходьбы до дыр стирается.
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Сергей

3 минуты назад
Не могет быт.....
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Липчанка.

11 минут назад
На ремонте обуви сейчас не заработаешь , там нечего ремонтировать китайскую бумажную обувь , сразу в утиль .
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Зина

25 минут назад
На Циолковского, на автостоянке продается пойло, и, судя по тем, кто его приобретает, стоит оно очень дешево. Торгуют 247.
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