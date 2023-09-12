На выделенном под ремонт обуви месте торговали сигаретами

Нарушение вскрылось в ходе прокурорской проверки.

Сотрудники прокуратуры Советского района Липецка и управления потребительского рынка Липецкой области побывали с проверкой в киоске по улице Титова, на который поступали жалобы от липчан.



В результате вскрылся факт незаконной розничной продажи табачной продукции. Как отмечает пресс-служба управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, были нарушены требования закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции». При этом место для размещения киоска администрацией Липецка было выделено под нестационарный торговый объект по ремонту обуви.