В России

41 минуту назад

В России снизилась стоимость крабов

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#крабы #раки

В России снизилась стоимость качественных крабов-стригунов. Однако россияне их не покупают.

В России подешевели крабы — сейчас их стоимость сопоставима с раками, но даже упавшая в цене продукция пользуется слабым спросом у потребителей, - заявил на сессии Восточного экономического форума президент группы "Антей" Иван Михнов.

"Антей" — один из крупнейших крабодобытчиков в России.

"Дешевый краб сейчас везде. Сегодня краба-стригуна продаем примерно за 500–600 руб. в стране — это дешевле, чем стоят раки. И хорошего качества. И никто не берет", — сетует Михнов.

Причина — в отсутствии у россиян культуры потребления крабов, большая часть которых традиционно уходила на экспорт, - передает РБК.

"Сегодня идеальная ситуация, при которой Россия могла бы есть очень дешевого и нормального краба. Но, к сожалению, культуры потребления нет — сейчас это нужно бегом создавать. А бегом это не делается", — отметил президент "Антея".

Ограничение экспорта на американский рынок сильно повлияло на поставки в минувшем году. Если до санкций при вылове краба примерно 95–96 тыс. т на экспорт уходило около 75 тыс. т, то в 2022 году за рубеж поставили лишь 59 тыс. т, следовало из статистики Росрыболовства. Представитель ведомства связал такую тенденцию с ограничениями США и Канады. С его слов, если в первом полугодии поставки краба шли через другие страны, то затем "это прекратилось".
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#крабы #раки

Комментарии (1)

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петр

19 минут назад
Еще у Россиян нет культуры потребления икры красной и черной .трески . и осетра .за то офигенная культура потребления мойвы. путасу .и селедки.
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