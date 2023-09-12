В России
41 минуту назад
В России снизилась стоимость крабов
В России снизилась стоимость качественных крабов-стригунов. Однако россияне их не покупают.
В России подешевели крабы — сейчас их стоимость сопоставима с раками, но даже упавшая в цене продукция пользуется слабым спросом у потребителей, - заявил на сессии Восточного экономического форума президент группы "Антей" Иван Михнов.
"Антей" — один из крупнейших крабодобытчиков в России.
"Дешевый краб сейчас везде. Сегодня краба-стригуна продаем примерно за 500–600 руб. в стране — это дешевле, чем стоят раки. И хорошего качества. И никто не берет", — сетует Михнов.
Причина — в отсутствии у россиян культуры потребления крабов, большая часть которых традиционно уходила на экспорт, - передает РБК.
"Сегодня идеальная ситуация, при которой Россия могла бы есть очень дешевого и нормального краба. Но, к сожалению, культуры потребления нет — сейчас это нужно бегом создавать. А бегом это не делается", — отметил президент "Антея".
Ограничение экспорта на американский рынок сильно повлияло на поставки в минувшем году. Если до санкций при вылове краба примерно 95–96 тыс. т на экспорт уходило около 75 тыс. т, то в 2022 году за рубеж поставили лишь 59 тыс. т, следовало из статистики Росрыболовства. Представитель ведомства связал такую тенденцию с ограничениями США и Канады. С его слов, если в первом полугодии поставки краба шли через другие страны, то затем "это прекратилось".
"Антей" — один из крупнейших крабодобытчиков в России.
"Дешевый краб сейчас везде. Сегодня краба-стригуна продаем примерно за 500–600 руб. в стране — это дешевле, чем стоят раки. И хорошего качества. И никто не берет", — сетует Михнов.
Причина — в отсутствии у россиян культуры потребления крабов, большая часть которых традиционно уходила на экспорт, - передает РБК.
"Сегодня идеальная ситуация, при которой Россия могла бы есть очень дешевого и нормального краба. Но, к сожалению, культуры потребления нет — сейчас это нужно бегом создавать. А бегом это не делается", — отметил президент "Антея".
Ограничение экспорта на американский рынок сильно повлияло на поставки в минувшем году. Если до санкций при вылове краба примерно 95–96 тыс. т на экспорт уходило около 75 тыс. т, то в 2022 году за рубеж поставили лишь 59 тыс. т, следовало из статистики Росрыболовства. Представитель ведомства связал такую тенденцию с ограничениями США и Канады. С его слов, если в первом полугодии поставки краба шли через другие страны, то затем "это прекратилось".
петр