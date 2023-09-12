В России

4 минуты назад

В РФ началась массовая вакцинация от вируса

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#вакцинация #вирус

Глава Роспотребнадзора призвала россиян сделать прививки, добавив, что в регионы уже поставили почти 45% от необходимого объема вакцин.

В России стартовала кампания прививок против гриппа, в ходе которой вакцинировать планируется не менее 60% населения, - сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Первые случаи вируса уже регистрируются, а подъем "средней интенсивности" в надзорной службе ожидают к концу года. Эксперты отмечают, что грипп, отошедший во время пандемии коронавируса на второй план, набирает силу — сделать от него прививку сейчас актуальнее, чем от COVID-19, - передает "Ъ".

Роспотребнадзор рекомендовал региональным властям рассмотреть вопросы о подготовке к эпидсезону заболеваемости гриппом, ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией 2023–2024 годов. В частности, в РФ стартовала кампания по вакцинации против гриппа. Об этом объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме. По ее словам, планируется привить, как обычно, 60% населения — более 85 млн человек. В 2022 году, когда заболеваемость гриппом в стране выросла в 11 раз в течение года, прививки сделали 74 млн россиян (по данным Роспотребнадзора на декабрь 2022 года). В 2021 году от гриппа привились 85,9 млн человек, в 2019 году — 73,9 млн человек.

Почти половина необходимого объема вакцины против гриппа уже доставлена в регионы,- отметила Анна Попова, и прививочная кампания "набирает обороты". Состав препарата учитывает новый вариант штамма AH1N1, известного как свиной грипп.

"Хочу отметить, что самый опасный вариант гриппа АН1N1, пандемический 2009 года, в этом году имеет новый вариант, который внесен в вакцину, и еще и поэтому нужно прививаться",— отметила Попова.

Глава Роспотребнадзора отметила более раннее, чем обычно, начало сезона заболеваемости ОРВИ и гриппа в этом году: первый случаи гриппа уже регистрируются, однако подъем заболеваемости ожидается в конце года.
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#вакцинация #вирус

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