Посол Капур заявил, что Индия 18 месяцев покупает у РФ нефть за твердую валюту

Посол Индии в России Паван Капур опроверг информацию о том, что большие объемы индийских рупий накоплены в России из-за того, что индийская сторона оплачивает закупки российской нефти в рупиях, и отметил, что это объясняется дисбалансом в двусторонней торговле.





"Сообщалось в росийских СМИ, что в России накоплены огромные объемы индийских рупий, поскольку нефть покупалась за рупии. Я хочу прояснить. Нет, это не правда. Вся нефть была закуплена за твердую валюту", - сказал посол, выступая в ходе бизнес-диалога Россия - Индия на Восточном экономическом форуме.



По его словам, в экономических связях двух стран действительно отмечается дисбаланс в пользу РФ и накопление индийских рупий в российских банках объясняется именно этим дисбалансом, - передает



В минувшем финансовом году (который в Индии продолжается с 1 апреля по 31 марта) товарооборот двух государств, по данным Павана, составил почти $50 млрд.



"И, конечно, при этом баланс в пользу России. Экономические отношения стали еще менее сбалансированы. Разумеется, мы увеличили закупки сырой нефти, закупки удобрений и так далее. Но мы обращаемся к нашим российским друзьям с просьбой увеличить экспорт из Индии. Если мы этого не сделаем, нам будет трудно увеличить торговый оборот", - отметил посол.



"И в этом [преодолении дисбаланса] важна роль наших компаний. Мы поставляем фармацевтические товары, пищевые продукты и так далее. Но мы можем поставлять и автомобили, в том числе электромобили, и текстиль, и другую продукцию", - добавил посол, призвав российскую сторону приобретать больше товаров индийского производства.



VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом стало "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Индия расплачивается за российскую нефть только в твердой валюте, - заявил посол в Москве Паван Капур."Сообщалось в росийских СМИ, что в России накоплены огромные объемы индийских рупий, поскольку нефть покупалась за рупии. Я хочу прояснить. Нет, это не правда. Вся нефть была закуплена за твердую валюту", - сказал посол, выступая в ходе бизнес-диалога Россия - Индия на Восточном экономическом форуме.По его словам, в экономических связях двух стран действительно отмечается дисбаланс в пользу РФ и накопление индийских рупий в российских банках объясняется именно этим дисбалансом, - передает ТАСС В минувшем финансовом году (который в Индии продолжается с 1 апреля по 31 марта) товарооборот двух государств, по данным Павана, составил почти $50 млрд."И, конечно, при этом баланс в пользу России. Экономические отношения стали еще менее сбалансированы. Разумеется, мы увеличили закупки сырой нефти, закупки удобрений и так далее. Но мы обращаемся к нашим российским друзьям с просьбой увеличить экспорт из Индии. Если мы этого не сделаем, нам будет трудно увеличить торговый оборот", - отметил посол."И в этом [преодолении дисбаланса] важна роль наших компаний. Мы поставляем фармацевтические товары, пищевые продукты и так далее. Но мы можем поставлять и автомобили, в том числе электромобили, и текстиль, и другую продукцию", - добавил посол, призвав российскую сторону приобретать больше товаров индийского производства.VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом стало "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".