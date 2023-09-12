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38 минут назад
Путин заверил, что кабмин занимается проблемой роста цен на бензин
Президент России Владимир Путин заявил, что кабмин занимается проблемой роста цен на бензин.
Президент России Владимир Путин заявил, что кабмин занимается ситуацией, сложившейся вокруг цен на бензин. С таким заявлением глава государства выступил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
"Правительство этим занимается", — подчеркнул глава государства.
По его словам, правительство своевременно не среагировало в ситуации с ценами на топливо, но сейчас уже правительство и производители договорились о совместных действиях, - передает ТАСС.
Российский лидер обратил внимание, что очень важно обеспечить дизельным топливом сельхозпроизводителя, а для этого необходимо отрегулировать на него цены.
"Инструменты известны, договоренности есть, надеюсь, что это отразится на реальном положении дел", — резюмировал Путин.
"Правительство этим занимается", — подчеркнул глава государства.
По его словам, правительство своевременно не среагировало в ситуации с ценами на топливо, но сейчас уже правительство и производители договорились о совместных действиях, - передает ТАСС.
Российский лидер обратил внимание, что очень важно обеспечить дизельным топливом сельхозпроизводителя, а для этого необходимо отрегулировать на него цены.
"Инструменты известны, договоренности есть, надеюсь, что это отразится на реальном положении дел", — резюмировал Путин.