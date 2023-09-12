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38 минут назад

Путин заверил, что кабмин занимается проблемой роста цен на бензин

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#бензин #топливо

Президент России Владимир Путин заявил, что кабмин занимается проблемой роста цен на бензин.

Президент России Владимир Путин заявил, что кабмин занимается ситуацией, сложившейся вокруг цен на бензин. С таким заявлением глава государства выступил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Правительство этим занимается", — подчеркнул глава государства.

По его словам, правительство своевременно не среагировало в ситуации с ценами на топливо, но сейчас уже правительство и производители договорились о совместных действиях, - передает ТАСС.

Российский лидер обратил внимание, что очень важно обеспечить дизельным топливом сельхозпроизводителя, а для этого необходимо отрегулировать на него цены.

"Инструменты известны, договоренности есть, надеюсь, что это отразится на реальном положении дел", — резюмировал Путин.
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#бензин #топливо

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