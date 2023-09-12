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сегодня, 12:40
Президент РФ заявил, что непреодолимых проблем с курсом рубля нет
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По мнению российского президента, ключевая ставка Центробанка сдерживает кредитование экономики.
Президент России Владимир Путин заявил, что непреодолимых проблем и сложностей с курсом рубля нет, - заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
По его словам, непреодолимых проблем с курсом рубля нет, однако этот вопрос требует "кропотливого исследования" ЦБ и правительства России. Глава государства заявил, что ситуация с курсом рубля связана со многими факторами, в том числе с возвратом или невозвратом частично валютной выручки крупнейших экспортеров, - передает РБК.
"Связано с тем, что на первом этапе, о котором вы сказали, когда доллар был 60 рублей, логистические цепочки для импорта не были налажены. Сейчас импорт все в большем и большем объеме поступает на наш рынок, значит иностранная валюта все больше и больше востребована", — отметил президент.
Российский лидер счел необходимым заниматься денежно-кредитной политикой, так как если упустить ситуацию, она приведет к неконтролируемому росту инфляции.
По его словам, непреодолимых проблем с курсом рубля нет, однако этот вопрос требует "кропотливого исследования" ЦБ и правительства России. Глава государства заявил, что ситуация с курсом рубля связана со многими факторами, в том числе с возвратом или невозвратом частично валютной выручки крупнейших экспортеров, - передает РБК.
"Связано с тем, что на первом этапе, о котором вы сказали, когда доллар был 60 рублей, логистические цепочки для импорта не были налажены. Сейчас импорт все в большем и большем объеме поступает на наш рынок, значит иностранная валюта все больше и больше востребована", — отметил президент.
Российский лидер счел необходимым заниматься денежно-кредитной политикой, так как если упустить ситуацию, она приведет к неконтролируемому росту инфляции.
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