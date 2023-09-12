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30 минут назад

В Москве построят 39 станций метро к 2033 году

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#метро #Москва

Через десять лет, по оценкам заммэра, практически у каждого жителя Москвы станция метро будет в пешей доступности.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что строительство и открытие 39 станций метрополитена запланировано в столице на ближайшее десятилетие, - передает ТАСС.

"В настоящее время в Москве строится порядка 35 км новых линий и 15 станций метро. Всего в наших планах на горизонте десяти лет запроектировать и построить 39 станций метро. Это позволит обеспечить высокую пешую доступность станций практически для всех жителей Москвы", - заявил Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства столицы.

По его словам, благодаря комплексному подходу к формированию единого транспортного каркаса, у москвичей появляется больше возможностей для составления маршрутов, "а значит, лучше распределяются потоки пассажиров, снижается загруженность общественного транспорта и сокращается время в пути".

Мэр Москвы Сергей Собянин в феврале отмечал в своем блоге, что с 2011 года в московском метрополитене открылись 69 новых станций метро - столько же, сколько и за предыдущие 42 года. Таким образом, темпы расширения "подземки" выросли в 3,5 раза.
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#метро #Москва

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