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Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском

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#самолет #экстренная посадка

По данным Росавиации, на борту находились 159 пассажиров, в том числе 23 ребенка, и 6 членов экипажа

Самолет "Уральских авиалиний", летевший рейсом Сочи — Омск, подал сигнал тревоги, а позже совершил экстренную посадку в поле недалеко от Новосибирска.

По предварительным данным, у воздушного судна возникли проблемы с гидросистемой. На борту находилось более 160 человек, включая членов экипажа, — никто серьезно не пострадал, - пишут "Известия".

После осмотра пассажиров у двоих диагностировали ушибы. Еще двум оказали помощь на месте, - заявили в областном Минздраве.

Изначально МЧС и транспортная прокуратура региона сообщали, что на борту находятся 159 человек, включая 23 ребенка и шесть членов экипажа. Позднее МЧС по Новосибирской области уточнило, что на борту 170 человек.

Согласно данным Flightradar, самолет не выполнил посадку в аэропорту Омска, сменил курс, выставил код ответчика 7700 (основной сигнал тревоги), а затем полетел в сторону Новосибирска. В пресс-службе аэропорта Новосибирска подтвердили, что самолет летел на запасной аэродром, - пишет "Ъ".

Изначально МЧС и транспортная прокуратура региона сообщали, что на борту находятся 159 человек, включая 23 ребенка и шесть членов экипажа. Позднее МЧС по Новосибирской области уточнило, что на борту 170 человек.

Согласно данным Flightradar, самолет не выполнил посадку в аэропорту Омска, сменил курс, выставил код ответчика 7700 (основной сигнал тревоги), а затем полетел в сторону Новосибирска. В пресс-службе аэропорта Новосибирска подтвердили, что самолет летел на запасной аэродром.

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко рассказал, что предварительная причина аварийной посадки — отказ гидросистемы. Глава Убинского района Олег Конюк заявил , что фюзеляж самолета не разрушен, все пассажиры эвакуированы. Господин Хоценко в Telegram-канале написал, что на месте работают спасатели.

Росавиация сообщила, что связь с экипажем установлена, все пассажиры размещены в ближайшем населенном пункте. За медицинской помощью никто из находившихся на борту не обращался. В Новосибирской области организован оперативный штаб, из Омска вылетел поисково-спасательный самолет Ан-26 со спасателями Росавиации. В район Каменки направлены автобусы для перевозки пассажиров в Новосибирск.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. Региональное ГУ МЧС сообщает, что строений и разрушений на месте аварийной посадки нет.

Восточное межрегиональное управление СКР на транспорте сообщило о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).




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#самолет #экстренная посадка

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