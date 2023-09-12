Три человека пострадали во время пожара в многоэтажном доме на улице 15-й микрорайон

Еще восемь спасены и восемь — эвакуированы.



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Вечером 11 сентября в доме № 9 по улице 115-й микрорайон в Липецке возник пожар, в результате которого пострадали три человека.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, в доме загорелись электрощитовые. Огнем повреждены щитовые и внутренняя отделка подъезда на 4,5,6,10,11,12 этажах.«В результате пожара три человека пострадали, восемь — спасены, и еще восемь были эвакуированы», - сказано в официальном сообщении МЧС.Также эвакуация понадобилась трем сотрудникам цеха сушки молока в Лебедяни на улице Южной. Здесь огонь уничтожил электропроводку на площади 10 квадратных метров и утеплитель внутри стены на площади 100 квадратных метров.В Липецке на улице Белянского пожар возник в многоквартирном доме — горели вещи на 0,5 квадратных метров. А на 188-м километре трассы «Р-119 в Елецком районе горел грузовик «Скания» - повреждены рефрижератор, шасси и покрышки автомобиля.