Происшествия

46 минут назад

Три человека пострадали во время пожара в многоэтажном доме на улице 15-й микрорайон

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#МЧС #пожар

Еще восемь спасены и восемь — эвакуированы.

Вечером 11 сентября в доме № 9 по улице 115-й микрорайон в Липецке возник пожар, в результате которого пострадали три человека.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, в доме загорелись электрощитовые. Огнем повреждены щитовые и внутренняя отделка подъезда на 4,5,6,10,11,12 этажах.

«В результате пожара три человека пострадали, восемь — спасены, и еще восемь были эвакуированы», - сказано в официальном сообщении МЧС.

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Также эвакуация понадобилась трем сотрудникам цеха сушки молока в Лебедяни на улице Южной. Здесь огонь уничтожил электропроводку на площади 10 квадратных метров и утеплитель внутри стены на площади 100 квадратных метров.

В Липецке на улице Белянского пожар возник в многоквартирном доме — горели вещи на 0,5 квадратных метров. А на 188-м километре трассы «Р-119 в Елецком районе горел грузовик «Скания» - повреждены рефрижератор, шасси и покрышки автомобиля.
3 487
#МЧС #пожар

Комментарии (3)

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ворчиха

8 минут назад
у них после выборров рукии до сих порр трясутсяяя
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.

37 минут назад
Вечером 11 сентября в доме № 9 по улице 115-й микрорайон в Липецке возник пожар, в результате которого пострадали три человека. Не знал что в Липецке есть 115 микрорайон. и так в каждой статье, чудо Город 48)))Поколение ЕГЭ в деле
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Гость

39 минут назад
115 ?
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