Подросток на мопеде столкнулся с «Рено» и попал в больницу

11 сентября в Ельце на улице Радиотехнической столкнулись мопед под управлением 14-летнего подростка и автомобиль «Рено» с 35-летней женщиной за рулем. Подросток госпитализирован с места аварии.



По данным ГИБДД, эта авария — единственная за вчерашний день, в которой есть пострадавший.



«За сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4348 нарушений правил дорожного движения. К административной ответственности привлечены шестеро пьяных водителей, за неиспользование ремней безопасности – 378.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зафиксировано 4087 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки», — сообщает УГИБДД по Липецкой области.

