Происшествия

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Подросток на мопеде столкнулся с «Рено» и попал в больницу

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#авария #ДТП
Подросток на мопеде столкнулся с «Рено» и попал в больницу
11 сентября в Ельце на улице Радиотехнической столкнулись мопед под управлением 14-летнего подростка и автомобиль «Рено» с 35-летней женщиной за рулем. Подросток госпитализирован с места аварии.

По данным ГИБДД, эта авария — единственная за вчерашний день, в которой есть пострадавший.

«За сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4348 нарушений правил дорожного движения. К административной ответственности привлечены шестеро пьяных водителей, за неиспользование ремней безопасности – 378.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зафиксировано 4087 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки», — сообщает УГИБДД по Липецкой области.
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#авария #ДТП

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