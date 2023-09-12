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В Курской области ВСУ дважды за ночь атаковали город Рыльск

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#атаку #Курск

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды за ночь с использованием дрона атаковали Рыльск в Курской области.

Вечером 11 сентября ВСУ сбросили с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) взрывное устройство в Рыльске. К счастью, никто не пострадал, - сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Повреждены фасады и выбито несколько стекол в двух зданиях на улице Ленина. На месте работают представители силовых структур, - написал глава региона в своем Телеграм-канале.

Около полуночи в Рыльске была совершена повторная атака украинского дрона на улице Ленина. В административном здании повреждена крыша, выбиты стекла в нескольких окнах. Пострадавших нет, - рассказал Старовойт.

Рыльск - районный центр приграничного Рыльского района на западе Курской области, который регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.

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#атаку #Курск

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