Сегодня в Липецке: важную улицу перекроют, выставка самоучки и сколько занимает дорога в школу

Сегодня липчан ждёт гонка первокурсников, вечер диафильмов, старт конкурса «Материнская слава».

Туман

Днём в Липецке 17-19 градусов, преимущественно без осадков. Утром и ночью возможен туман.







Отключения воды

В связи с ремонтными работами с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жильцы и пользователи помещений на улицах 4-й Пятилетки, 1; Бачурина, 10, 12, 13, 14, 15, 17; Вавилова, 2, 4, 6, 12; Гагарина, 28, 30; Жуковского, 6а; Тельмана, 88; Шевченко, 1, 4, 5, 7, 20, 22, 24; на проспекте 60 лет СССР, 33.







В это же время обесточат дома в частном секторе на улицах Вавилова, Гранитной, Гранитной 2-й, Железнодорожной, Кротевича, Новокарьерной, Тельмана, Урицкого, Шевченко, Щорса, Чайковского, проездах Лузана, Шишкина.

Отключения света

С 9:00 до 17:00 перестанет подаваться электричество в дома на улице Загородной, 9; проезде Ильича, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; улице. Полностью обесточат улицу Свободный Сокол и посёлок Казинку.







Пробки

Сегодня не было ещё 6 утра, как в городе появились десятки участков, обозначенных на электронных картах жёлтым цветом, предвестником будущих могучих заторов. Но не бывает таких пробок в Липецке, которые нельзя объехать. Поэтому перед выездом советуем заглянуть в «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения, чтобы выбрать по возможности оптимальный маршрут.

Улицу Балмочных перекроют

С сегодняшнего дня в Липецке будет закрыто движение по улице Балмочных. Причина – капитальный ремонт теплотрассы прямо под дорожным полотном.







Водителей просят участь это обстоятельство. А тех, кто привык пользоваться сезонным садоводческим маршрутом №23 предупреждают, что его движение в обратном направлении временно пойдёт по схеме «… – ул. Тельмана – ул. Нестерова – ул. Гагарина». Неудобства продлятся до окончания работ, ориентировочно – до 7 октября.

Гонка первокурсников (16+)

Традиционно в начале осени ЛГПУ имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского на территории Нижнего парка проводит Гонку первокурсников. В этом году мероприятие состоится сегодня в 15:00.





Все задания будут связаны с тематикой институтов (бывших факультетов). Первокурсники должны проявить себя в ловкости, творчестве, креативе и логике. Приятным завершением Гонки станет вручение всем командам сладких призов.

Выставка Марины Щербаковой (6+)

В Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) организуют не только книжные выставка. Там вывесили целую экспозицию из 25 работ художницы из села Порой Добровского района – пейзажи и натюрморты, выполненные в жанре масляной живописи.







Любопытно. Что Марина Щербакова нигде не училась живописи. Все ее работы — это интуитивный творческий подход к передаче красоты окружающего мира. Картины сквозят отличаются позитивным настроем, искренностью и яркой цветовой палитрой. Ей удается в каждом мазке отразить пульсацию жизни и многоцветье природы родного края.

Выставка будет работать до 30 сентября, вход свободный. Центр принимает посетителей в будние дни, кроме понедельника, с 9:00 до 19:00, по выходных – с 10:00 до 19:00.

Вечер диафильмов (6+)

Оригинальным мероприятием порадует культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). В 18:33 здесь стартует вечер диафильмов.







Истории, записанные на плёнки и переворачиваемые на диапроекторе с помощью специальной ручки, были популярны в советское время. Своего рода – технический прорыв СССР. Но оказалось, что посмотреть говорящие картинки интересно и в наши дни. Обстановку ушедшей эпохи решили воссоздать, диафильмы будут озвучивать сами, в программе такие хиты, как «Муми-тролль и шляпа волшебника». «Иванушка-дурачок», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Как птицы козленка спасали», «Хёрбе Большая шляпа», «Я – сам» и «Прожорливый башмак». Уверяют, что последнее – прямо триллер.

Вход на мероприятие – любая бумажная купюра.

Конкурс «Материнская слава»

Липчанки, являющиеся примером успешного материнства, могут побороться за победу. Особенно велики шансы у мам успешных детей с хорошей успеваемостью, а также достижениями в различных видах общественно значимой деятельности.

Выдвинуть кандидатуру на участие в акции могут структурные подразделения администрации, общественные организации, предприятия и учреждения всех форм собственности. Для этого необходимо до 15 октября направить в отдел по работе с молодежью администрации Липецка (ул. Гагарина, д. 35а) ходатайство организации, характеристику соискательницы, копии основных документов (паспорт, СНИЛС, ИНН), согласие на обработку персональных данных.







Специальная комиссия до 1 ноября выберет 10 победительниц, которых наградят в торжественной обстановке на празднике Дня Матери.



Отдых всей семьёй не у каждого

Только половина липчан, состоящих в браке или отношениях, смог взять отпуск вместе со второй половиной, выяснили исследователи SuperJob

Взять отпуск одновременно со своим спутником или спутницей жизни в этом году получилось у 51% респондентов. 29% хотели бы отдохнуть вдвоем, но взять отпуск в одно время по разным причинам не удалось, в основном – из-за работы. 9% признались, что и не планировали не состыковывали отпуска, так как не хотят отдыхать вместе.

Чаще остальных берут отпуск в одно время с любимыми липчане моложе 34 лет – 64 % Респонденты, состоящие в официальном браке, согласовывают отпуска чаще, чем те, чьи отношения не зарегистрированы - 56% и 47% соответственно.

Дорога в школу

В 21% семей в ЦФО ребенок добирается до школы сам, выяснили исследователи «Авито». 5% школьников ходят на занятия в сопровождении бабушек или дедушек.

Чаще всего ученики идет в школы пешком – 55%, на автомобилях возят 40%, на общественном транспорте – 6%. Особенно часто возят детей на занятия на автомобилях молодые родители до 24 лет, среди них доля таких составляет 51%.







75% респондентов в Центральном федеральном округе живут рядом со школой и садиком и тратят на дорогу не больше часа в день. 21% учеников требуется до двух часов в день, чтобы добраться до школы, а еще 3% находятся в дороге до четырех часов.

Встаёт вопрос- чем занять ребёнка в пути? Большинство – 50% включают детям музыку, 38% дают детям смотреть на смартфоне или планшете мультики, 26% используют электронные игры на телефонах. И только 14% отметили, что также занимают детей перекусом.

Дорогие липчане! Работа работой, но знать, что происходит в окружающем мире необходимо. К счастью, липчанам не нужно тратить много времени на поиск информации – одно нажатие и вы уже на GOROD48, а свежая и полезная информация тут как тут – ручаемся. Чаще заходите на сайт и ничего не упускайте. Увидимся в течение дня!