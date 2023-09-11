На двух десятках улиц Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 12 сентября станут плановые ремонтные работы на сетях – «РВК-Липецк» будет проводить их в четырех районах города, предупредили в компании.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 10, 12, 13, 14, 15, 17 по улице Бачурина, № 6а по улице Жуковского – машина с водой для питья подъедет к дому № 6а по улице Жуковского.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в доме № 33 по проспекту 60 лет СССР – цистерна с водой будет находиться возле вышеназванного дома.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 28, 30 по улице Гагарина, №№ 2 (детский сад), 4, 6, 12 по улице Вавилова, №№ 1, 4, 5, 7, 20, 22, 24 по улице Шевченко, № 1 по улице 4-й Пятилетки, № 88 по улице Тельмана, в частном секторе улиц Вавилова, Шевченко, Новокарьерной, Урицкого, Кротевича, Гранитной, 2-й Гранитной, Щорса, Железнодорожной, Чайковского, Тельмана, проездов Шишкина, Лузана. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Вавилова, 2.



С 10:00 до 20:00 с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители частного сектора улицы Комсомольской – воду подвезут к дому № 44.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



12 сентября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.



С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 по проезду Ильича, № 9 по улице Загородной, также обесточат улицу Свободный сокол, поселок Казинку.



