Общество

сегодня, 17:28

На двух десятках улиц Липецка отключат холодную воду

3 766
#отключения
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На двух десятках улиц Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 12 сентября станут плановые ремонтные работы на сетях – «РВК-Липецк» будет проводить их в четырех районах города, предупредили в компании. 

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 10, 12, 13, 14, 15, 17 по улице Бачурина, № 6а по улице Жуковского – машина с водой для питья подъедет к дому № 6а по улице Жуковского. 

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в доме № 33 по проспекту 60 лет СССР – цистерна с водой будет находиться возле вышеназванного дома. 

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 28, 30 по улице Гагарина, №№ 2 (детский сад), 4, 6, 12 по улице Вавилова, №№ 1, 4, 5, 7, 20, 22, 24 по улице Шевченко, № 1 по улице 4-й Пятилетки, № 88 по улице Тельмана, в частном секторе улиц Вавилова, Шевченко, Новокарьерной, Урицкого, Кротевича, Гранитной, 2-й Гранитной, Щорса, Железнодорожной, Чайковского, Тельмана, проездов Шишкина, Лузана. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Вавилова, 2. 

С 10:00 до 20:00 с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители частного сектора улицы Комсомольской – воду подвезут к дому № 44. 

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

12 сентября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 по проезду Ильича, № 9 по улице Загородной, также обесточат улицу Свободный сокол, поселок Казинку. 

3 766
#отключения
1

Комментарии (3)

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Р

41 минуту назад
Отключальщик, ну да на тракторном прям каждый день дома новые сдают, не смеши
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Отключальщик

50 минут назад
Р, половина отключений связана с подключением новых построенных домов к магистрали. Вообще не понимаешь.
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Р

сегодня, 17:58
Каждый день отключают то там то там, стабильность. Главное на выборы бюджетников стянуть
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#цены #АЗС #топливо
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