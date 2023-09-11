сегодня, 17:08
Дело о приписках в колледже направлено в суд
Вторым отделом по РОВД СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела заместителя директора Липецкого индустриально-строительного колледжа, обвиняемой в превышении служебных полномочий.
«При отсутствии фактического обучения подготовлены документы об освоении образовательных программ и успешной сдаче итоговой аттестации работниками ряда коммерческих организаций по специальностям каменщик, электрик, столяр, электромонтер и др. и выданы им свидетельства установленного образца.
Следствие полагает, что обвиняемая действовала с целью избежать штрафных санкций и ответственности за неисполнение условий договоров, заключенных между образовательным учреждением и рядом организаций Липецка на переподготовку рабочих предпенсионного возраста, стоимость которой для каждого обучающегося составляла от 24 до 42 тысяч рублей», — сообщает областное управление СК.
В результате действий замдиректора государству причинён ущерб более чем в 5 миллионов рублей.
На следствии женщина признала вину и раскаялась в содеянном.
Гость
Пеньсия