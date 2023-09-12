Бизнес

сегодня, 08:00

Аналитики были правы

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Аналитики были правы

Всем экспертам, которые предупреждали о повышении цен, самое время сказать: «А мы говорили», а простым обывателям остаётся только согласиться.

После того, как Центральный Банк РФ повысил ключевую ставку по кредитованию, начались активные споры о недвижимости. Ставки растут, цены идут вверх, а ютиться в однушке не перспективно. И это ещё не предел — Центробанк анонсировал следующее заседание 15 сентября. В общем, те, к кому мы относились скептически, смотрели в корень, поэтому их совет о вложении в недвижимость был самым актуальным.

Сейчас же, в связи увеличением минимального первоначального взноса и повышением процентных ставок по ипотеке, жители Липецка сменили ориентир на семейное направление.

Исходя из наших наблюдений и сложившейся ситуации, липчане выделяют несколько критериев хорошего жилья:
1. «Только не панелька»
2. Эргономичная планировка
3. Приемлемая цена
4. Вариативность программ покупки

Здесь логично возникает вопрос, как соотнести эти критерии с предложениями в Липецке и области. Несмотря на то, что в нашем городе много интересных новостроек, сложно собрать все ключевые критерии в один проект.

Но аналитика рынка даёт показатели, что цена=качество=надёжность существуют.

Например, внимание притягивает необычный для нашего региона проект —многоквартирные дома в Романово. «Ремстройсервис» предлагает жилой комплекс малоэтажного, многоквартирного строения, полностью кирпичные дома в развитом районе. Сейчас квартиру там можно купить всего от 2,7* млн. рублей.

Проект создан для семей с детьми — экологически чистое место, старшего поколения — размеренная, неторопливая жизнь комплекса, для молодых пар и студентов — квартиры с готовым ремонтом.

Но и с точки зрения инвестиционной составляющей хороший вариант, так как город-спутник развивается, а значит и цена за квадратный метр будет расти.

Оставить заявку: +7 (4742) 50-01-01
rss48.ru

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*Застройщик: ООО СЗ «МКД РОМАНОВО». Цена действительна на момент публикации для жилого помещения площадью 23.27 кв.м., 3 секция, 2 этаж. Проектная декларация на наш.дом.рф. ID: 52019. РНС №48-13-32-2023. Предложение не является публичной офертой и ограничено наличием квартир. Реклама.

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«Ездить меньше не станем, но по семейному бюджету ударит ощутимо»
#цены #АЗС #топливо
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«Ездить меньше не станем, но по семейному бюджету ударит ощутимо»
Общество

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