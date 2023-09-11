Россияне стали покупать больше товаров для консервирования

Объемы продаж стеклянных банок и крышек выросли в этом году на 11–14%, сообщили «Известиям» в компании «Платформа ОФД» (крупнейший оператор фискальных данных страны, ежедневно обрабатывающий по 55–57 млн кассовых чеков, с более 1,1 млн онлайн-касс в России).





Россияне стали более активно делать заготовки на зиму, следует из данных компании. Объемы продаж выросли относительно прошлого года по каждой позиции товаров для консервирования. Так, крышек в этом году приобрели больше на 14%, а банок — на 11%.



Средний чек на товары, необходимые для заготовок на зиму, вырос в этом году на 9–13%, подсчитали эксперты «Платформы ОФД». Набор из стеклянных банок, крышек для них, закаточной машинки и столового уксуса обходился россиянам в среднем в 1761 рубль.



«В топе продаж банок — емкости объемом пол-литра, один и два литра. В этом году покупатели предпочитают металлические крышки с золотым лакированием в упаковках по 50 шт.», — рассказали там.



Среди закаточных устройств наиболее популярными оказались «машинки-улитки» с полуавтоматическим перемещением ролика, а столовый уксус чаще покупали в литровых бутылках.



