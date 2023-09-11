В России
51 минуту назад
В РФ может подорожать упаковка для пива и газированных напитков
Завод алюминиевых банок в Аргаяшском районе (Челябинская область) поднимет стоимость продукции.
Крупнейший производитель банок для пива и безалкогольных напитков в России "Арнест" уведомил клиентов о повышении цен на алюминиевые банки, - пишет "Ъ".
"Арнест Упаковочные Решения" уведомил в письме клиентов о повышении цен на продукцию с 5 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года.
ГК "Арнест", производящая бытовую химию и косметику (бренды Deonica, Symphony, "Прелесть", "Дихлофос" и др.), выкупила у американской Ball Corporation три завода по выпуску банок в Московской, Ленинградской и Челябинской областях в сентябре 2022 года. В 2021 году эти предприятия занимали около 70% рынка алюминиевых банок в РФ, - сообщала группа.
Переход заводов на автономную работу потребовал локализации IT-инфраструктуры, что оказалось сложным и дорогостоящим процессом, - говорится в письме.
Помимо этого, повышение ЦБ РФ ключевой ставки привело к увеличению стоимости заемных средств, используемых для строительства завода в Ульяновске. Негативно на проекте также сказался рост курса доллара и цен на оборудование, - говорится в документе. Информацию об удорожании отдельных позиций компания обещает предоставить дополнительно.
В "Арнест Упаковочные Решения" отметили, что предполагаемое повышение цен — вынужденная мера, связанная с внешними факторами, и компания "предпринимает максимум усилий, чтобы сделать упаковку доступной и удовлетворить потребности рынка", продолжая строительство завода в Ульяновске мощностью более 1,5 млрд банок в год.
"Арнест Упаковочные Решения" уведомил в письме клиентов о повышении цен на продукцию с 5 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года.
ГК "Арнест", производящая бытовую химию и косметику (бренды Deonica, Symphony, "Прелесть", "Дихлофос" и др.), выкупила у американской Ball Corporation три завода по выпуску банок в Московской, Ленинградской и Челябинской областях в сентябре 2022 года. В 2021 году эти предприятия занимали около 70% рынка алюминиевых банок в РФ, - сообщала группа.
Переход заводов на автономную работу потребовал локализации IT-инфраструктуры, что оказалось сложным и дорогостоящим процессом, - говорится в письме.
Помимо этого, повышение ЦБ РФ ключевой ставки привело к увеличению стоимости заемных средств, используемых для строительства завода в Ульяновске. Негативно на проекте также сказался рост курса доллара и цен на оборудование, - говорится в документе. Информацию об удорожании отдельных позиций компания обещает предоставить дополнительно.
В "Арнест Упаковочные Решения" отметили, что предполагаемое повышение цен — вынужденная мера, связанная с внешними факторами, и компания "предпринимает максимум усилий, чтобы сделать упаковку доступной и удовлетворить потребности рынка", продолжая строительство завода в Ульяновске мощностью более 1,5 млрд банок в год.