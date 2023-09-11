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В РФ предлагают снизить ставки ипотеки при покупке большой квартиры

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#ипотека #ставка #экономика

Мутко предложил убрать "маркетинг-откатинг" для снижения цен на квартиры.

Гендиректор "Дом.РФ" Виталий Мутко, выступая на Восточном экономическом форуме, предложил принять ряд мер, чтобы сделать жилье более доступным, - передает РБК.

По его словам, за последние 2-3 года цены на жилье выросли на 73%.

"Можно о себестоимости говорить… Рынок должен быть сбалансирован, спрос и предложение, прежде всего доходы людей должны расти и, конечно, покупательская способность", — отметил Мутко он.

По его словам, для снижения цен есть "очень большой инструментарий".

"Первое, конечно — грамотное мастер-планирование и использование градостроительного потенциала", - заявил он. По его словам, с 2016 года регионам Дальнего Востока было передано 6 млн кв. м земли с градпотенциалом 6 млн кв. м, из них реализовано в лучшем случае 200 тыс. кв. м.

"Второе — вопросы инженерной подготовки. Издержек много, которые могли на себестоимость повлиять. <...> Конечно, [устранить] административные барьеры, этим занимается министерство. Ну и, конечно, «маркетинг-откатинг» — это тоже надо убирать, это тоже в цене", — сказал он.

По словам Мутко, в структуре ипотеки 41% субсидируется государством, на первичном рынке — 80%.

Сейчас банки выдают ипотечные кредиты с господдержкой по сниженным ставкам (например, 8% по льготной и 6% по семейной ипотеке). Каждый месяц они получают возмещение из бюджета в сумме недополученных процентов до ключевой ставки (12%), увеличенной на 2–5 п.п. в зависимости от программы. Взнос по ипотеке с господдержкой не зависит от вида программы и составляет 15% от суммы сделки.

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#ипотека #ставка #экономика

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