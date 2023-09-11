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В ЦБ РФ обсуждают введение лимита на перевод средств за рубеж в рублях
Обсуждается возможность введения лимита на перевод средств за рубеж в рублях в рамках трансформации валютного регулирования.
По его словам, в данном вопросе "речь идет об определенной оценке движения капитала", когда рубли уходят за границу, затем возвращаются в РФ и идут на биржу. Таким образом, "валюта выкупается и уходит за рубеж", - отметил Гузнов. Но сейчас пока до конца не ясно, насколько этот механизм действительно задействован.
Ранее президент, председатель ВТБ Андрей Костин предложил ввести аналогичный ограничениям на перевод валюты порог в 100 миллионов рублей на вывод за рубеж средств в рублях. По его словаам, таким образом удастся стабилизировать рубль, а также убрать "лазейки" для спекулянтов.
"Допустим, вы решили перевести деньги за рубеж: введены ограничения на один миллион долларов в месяц, а по рублям — переводите, сколько хотите. Вы перевели миллиард в Армению, и он тут же возвращается в обмен на доллары", — сообщил он.
VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".