В России

19 минут назад

В ЦБ РФ обсуждают введение лимита на перевод средств за рубеж в рублях

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#экономика #рубли #переводы

Обсуждается возможность введения лимита на перевод средств за рубеж в рублях в рамках трансформации валютного регулирования.

Заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов заявил в кулуарах Восточного экономического форума, что идея главы ВТБ Андрея Костина по введению лимита по сумме вывода за границу рублей требует обсуждения, - передает ТАСС.

По его словам, в данном вопросе "речь идет об определенной оценке движения капитала", когда рубли уходят за границу, затем возвращаются в РФ и идут на биржу. Таким образом, "валюта выкупается и уходит за рубеж", - отметил Гузнов. Но сейчас пока до конца не ясно, насколько этот механизм действительно задействован.

Ранее президент, председатель ВТБ Андрей Костин предложил ввести аналогичный ограничениям на перевод валюты порог в 100 миллионов рублей на вывод за рубеж средств в рублях. По его словаам, таким образом удастся стабилизировать рубль, а также убрать "лазейки" для спекулянтов.

"Допустим, вы решили перевести деньги за рубеж: введены ограничения на один миллион долларов в месяц, а по рублям — переводите, сколько хотите. Вы перевели миллиард в Армению, и он тут же возвращается в обмен на доллары", — сообщил он.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".
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#экономика #рубли #переводы

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