сегодня, 13:56
Компания Nestle отказалась от строительства завода кормов для животных под Новосибирском
Nestle отказалась от строительства под Новосибирском завода кормов для животных. О заморозке дочернего проекта Nestle — Nestle Purina PetCare стало известно в конце осени 2022 года.
"Компанией была направлена информация о приостановке реализации инвестиционного проекта "Строительство завода по производству кормов для домашних животных на территории Новосибирской области", - отметил он.
По его словам, в настоящее время Минэкономразвития региона совместно с Агентством инвестиционного развития (АИР) области прорабатывает локализацию потенциальных резидентов на территории ПЛП "Южный", - передает ТАСС.
Ранее глава области Андрей Травников сообщал, что Nestle планировала построить фабрику в 2023 году. Объем инвестиций оценивался в 10 млрд рублей.
Завод планировалось окончательно запустить в 2024 году, а первые производственные линии должны были начать работу уже в 2023 году. Мощность фабрики оценивалась в 75 тысяч тонн кормов в год. О заморозке проекта "дочкой" Nestle — Nestle Purina PetCare стало известно в ноябре 2022 года.