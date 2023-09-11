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Компания Nestle отказалась от строительства завода кормов для животных под Новосибирском

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#Nestle #корм для животных

Nestle отказалась от строительства под Новосибирском завода кормов для животных. О заморозке дочернего проекта Nestle — Nestle Purina PetCare стало известно в конце осени 2022 года.

Компания Nestle отказалась от планов строительства фабрики по изготовлению кормов для кошек и собак под Новосибирском, - заявил министр экономического развития региона Лев Решетников.

"Компанией была направлена информация о приостановке реализации инвестиционного проекта "Строительство завода по производству кормов для домашних животных на территории Новосибирской области", - отметил он.

По его словам, в настоящее время Минэкономразвития региона совместно с Агентством инвестиционного развития (АИР) области прорабатывает локализацию потенциальных резидентов на территории ПЛП "Южный", - передает ТАСС.

Ранее глава области Андрей Травников сообщал, что Nestle планировала построить фабрику в 2023 году. Объем инвестиций оценивался в 10 млрд рублей.

Завод планировалось окончательно запустить в 2024 году, а первые производственные линии должны были начать работу уже в 2023 году. Мощность фабрики оценивалась в 75 тысяч тонн кормов в год. О заморозке проекта "дочкой" Nestle — Nestle Purina PetCare стало известно в ноябре 2022 года.
13
#Nestle #корм для животных

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