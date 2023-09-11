Общество

сегодня, 12:46

В Липецке шлаком отсыпят 22 участка улично-дорожной сети

5 576
#ремонт дорог
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В Липецке шлаком отсыпят 22 участка улично-дорожной сети

Самые масштабные работы пройдут в Желтых Песках и Сселках.

Управление главного смотрителя Липецка проторговало контракт на выполнение работ по перевозке шлака для обустройства дорог в частном секторе на 30 млн рублей.

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дорога в Сселках

Эти деньги муниципалитету выделило правительство области. На аукцион заявился один участник, ООО «Вектор». Эта липецкая компания с 2016 года заключила 263 госконтракта на 908,8 млн рублей и имеет претензии по судам от контрагентов всего на миллион рублей.

Подрядчику мэрии предстоит перевезти к местам работ сталеплавильный шлак фракций 10-20 мм и 40-70 мм с территории Новолипецкого комбината, выбрать, где это необходимо, грунт, вырубить поросль, отсыпать щебнем и спланировать основания автомобильных дорог на улицах частного сектора к 25 декабря. Предполагается отсыпать шлаком 22 участка улично-дорожной сети. Больше всего новых дорог появится в селах Желтые Пески и Сселки в округе депутата горсовета Евдокии Бычковой — 12. Твердое покрытие будет обустроено на четырех улицах в округе Светланы Бессоновой, три — в округе Александра Кулакова, два — в округе Василия Литовкина, одна — в округе Сергея Сазонова.

В муниципальном контракте указано, что перед началом производства работ на каждом объекте подрядная организация за счет собственных средств обязана провести геодезическую съемку поверхности будущей дороги с целью исключения образование локальных скоплений воды. В случае не представления результатов такой съемки на электронном и бумажном носителе заказчик не разрешит начинать работы.

В среднем, обустройство квадратного метра новой дороги (без асфальта) обойдется подрядчику в 741 рубль 64 копейки. Итого на 30 млн рублей можно будет построить 40,4 тысячи кв.м. дорог.
5 576
#ремонт дорог
1

Комментарии (5)

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ннн

сегодня, 13:34
аверова выбрали зачем теперь дороги вам и без дорог прекрасно
ответить

Васся

сегодня, 13:33
А шлак на радиацию проверяют?
ответить

111

сегодня, 13:10
картинка на заставке ужаснула
ответить

жители

сегодня, 13:07
А в какой обуви ходить по шлаку.? В с. Стебаево уже примерно 20 лет как обсыпали и еще добавили.А комфорта так и нет для ходьбы.
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Гостья1

сегодня, 12:59
Прекрасная обстановка на дорогах... Сапоги резиновые покупаем и не ждём пощады от природы .
ответить
«Ездить меньше не станем, но по семейному бюджету ударит ощутимо»
#цены #АЗС #топливо
184
«Ездить меньше не станем, но по семейному бюджету ударит ощутимо»
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