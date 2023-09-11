В мире

46 минут назад

На Гавайях началось извержение действующего вулкана Килауэа

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#извержение вулкана #Гавайи

Объявлен красный код авиационной опасности, который объявляют, если прогнозируется извержение со значительным выбросом пепла в атмосферу.

Извержение вулкана Килауэа началось в штате Гавайи, - передает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.

"Вулкан Килауэа извергается", - говорится в сообщении, размещенном на ее сайте. Уточняется, что этому предшествовал период высокой сейсмической активности.

"Около 3.15 дня по местному времени 10 сентября 2023 года (около 2.15 утра 11 сентября по мск) Гавайская вулканическая обсерватория Геологической службы США (HVO) заметила вулканическую активность на изображениях с веб-камеры на вершине Килауэа, а также получила полевые отчеты, которые указывают на начало извержения в вулканическом кратере вершины Килауэа Халемаумау", - говорится в сообщении службы.

Геологическая служба США повысила уровень опасности района для полетов авиации с оранжевого до красного. Его объявляют, если прогнозируется извержение со значительным выбросом пепла в атмосферу.

Сейчас активное извержение замечено только в кратере Халемаумау, служба будет пересматривать уровень опасности по мере развития событий. Начальные фазы извержений динамичны. На снимках с веб-камеры видно, что трещины в основании кратера Халемаумау генерируют потоки лавы на поверхности дна кратера, - передает РИА Новости.

Высота вулкана составляет 1 247 м. Это уже третье извержение Килауэа с начала года.

Килауэа, расположенный на острове Гавайи (также известен как Большой остров), называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле. Также Килауэа считается в традиционных верованиях местом обитания Пеле - гавайской богини вулканов.

Последнее извержение вулкана произошло 7 июня 2023 года.
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#извержение вулкана #Гавайи

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