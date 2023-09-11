Дочери и матери погибшего в Ельце грузчика присудили 600 000 рублей

Работник медико-производственной компании «Елец» погиб ещё в 2021 году.

В Ельце в пользу дочери и матери погибшего грузчика с работодателя взыскали 600 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.



Работник медико-производственной компании «Елец» погиб в результате несчастного случая на производстве ещё в 2021 году. По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ и нарушение требований по охране труда. Но в возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 143 УК РФ было отказано в связи с отсутствием состава преступления в действиях должностных лиц.





«Но в ходе расследования несчастного случая выявили нарушения трудового законодательства, ООО «МПК «Елец» и его должностные лица были привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ», — отмечают в прокуратуре.В случае смерти работника или повреждения его здоровья в результате несчастного случая на производстве члены семьи работника имеют право на компенсацию работодателем, не обеспечившим работнику условия труда, отвечающие требованиям охраны труда и безопасности, морального вреда, причиненного нарушением принадлежащих им неимущественных прав и нематериальных благ. Прокурор Ельца наплавил в суд иск о взыскании такой компенсации в пользу дочери и матери погибшего, и эти требования были удовлетворены.