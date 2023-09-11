Общество

сегодня, 12:32

Дочери и матери погибшего в Ельце грузчика присудили 600 000 рублей

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#производственный травматизм #несчастный случай
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Дочери и матери погибшего в Ельце грузчика присудили 600 000 рублей

Работник медико-производственной компании «Елец» погиб ещё в 2021 году.

В Ельце в пользу дочери и матери погибшего грузчика с работодателя взыскали 600 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Работник медико-производственной компании «Елец» погиб в результате несчастного случая на производстве ещё в 2021 году. По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ и нарушение требований по охране труда. Но в возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 143 УК РФ было отказано в связи с отсутствием состава преступления в действиях должностных лиц.  
«Но в ходе расследования несчастного случая выявили нарушения трудового законодательства, ООО «МПК «Елец» и его должностные лица были привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ», — отмечают в прокуратуре. 

В случае смерти работника или повреждения его здоровья в результате несчастного случая на производстве члены семьи работника имеют право на компенсацию работодателем, не обеспечившим работнику условия труда, отвечающие требованиям охраны труда и безопасности, морального вреда, причиненного нарушением принадлежащих им неимущественных прав и нематериальных благ.  Прокурор Ельца наплавил в суд иск о взыскании такой компенсации в пользу дочери и матери погибшего, и эти требования были удовлетворены.
3 1111
#производственный травматизм #несчастный случай
3

Комментарии (3)

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ИВАН

11 минут назад
ВОТ ТАК ЗА КОПЕЙКИ В РОССИИ ОЦЕНИВАЕТСЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ.....
ответить

Город 48

сегодня, 13:43
Нет слов. Всего 600 тыс руб.это цена жизни. Зря не 60 тыс руб.
ответить

Однако

сегодня, 13:34
Какая огромная сумма, жизнь ничего не стоит...
ответить
«Ездить меньше не станем, но по семейному бюджету ударит ощутимо»
#цены #АЗС #топливо
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«Ездить меньше не станем, но по семейному бюджету ударит ощутимо»
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