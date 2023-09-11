Общество

37 минут назад

Движение по части улицы Ангарской и по улице Балмочных перекрывается на несколько недель

2 370
#транспорт
Движение по части улицы Ангарской и по улице Балмочных перекрывается на несколько недель
С 11 сентября до 11 октября  на улице Ангарской у АО «Прогресс» перекрывается движение транспорта.  Как сообщает администрация Липецка, перекрытие связано с ремонтом железнодорожных путей на улице Московской.

С 12 сентября по 7 октября закрывается движение на улице Баокмочных — в связи капитальным ремонтом теплотрассы под проезжей частью.

2 370
#транспорт

Комментарии (2)

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ворчиха

19 минут назад
?, в понедельник руки трясутся после выбооррооов
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?

29 минут назад
Баокмочных, это где
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