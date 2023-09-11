Движение по части улицы Ангарской и по улице Балмочных перекрывается на несколько недель

С 11 сентября до 11 октября на улице Ангарской у АО «Прогресс» перекрывается движение транспорта. Как сообщает администрация Липецка, перекрытие связано с ремонтом железнодорожных путей на улице Московской.



С 12 сентября по 7 октября закрывается движение на улице Баокмочных — в связи капитальным ремонтом теплотрассы под проезжей частью.



