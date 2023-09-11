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1 минуту назад
РФ предлагает полную отмену туристических виз Кувейту и Саудовской Аравии
Россия предлагает отмену туристических стран пяти странам.
Россия предложила полную отмену туристических виз Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии, - заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе сессии "Въездной туризм: вызовы и возможности в новой реальности" в рамках ВЭФ.
"Мы развиваем тему перехода к безвизу. Из стран, с которыми мы работаем, — страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Полную отмену виз мы предложили Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии. Там, где прирост туристов премиум-класса в том числе возможен. Поэтому это нас интересует", — отметил он.
С 2022 года Россия лишилась большей части въездного туризма. Так, в прошлом году, по данным погранслужбы ФСБ, в страну приехали лишь около 200 тысяч иностранных туристов. Въездной турпоток в Россию по итогам прошлого года оказался меньше, чем даже в ковидные 2020 и 2021 годы, когда Россию посетили 335,8 тысяч и 288,3 тысяч иностранных туристов соответственно, - передает РБК.
На этом фоне РФ начала переговоры об отмене виз с ближневосточными и азиатскими партнерами. Так, с 1 августа Россия возобновила безвизовый обмен туристами с Ираном и Китаем. До пандемии больше всего иностранных туристов приезжали в Россию именно из Китая. Большинство китайских граждан совершали такие поездки в составе туристических групп, которые пересекали границу по спискам в рамках безвизового канала. Так, в допандемийном 2019 году из 1,4 млн посетивших Россию китайских туристов 1,2 млн приехали в составе группы.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), - передает РИА Новости.
"Мы развиваем тему перехода к безвизу. Из стран, с которыми мы работаем, — страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Полную отмену виз мы предложили Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии. Там, где прирост туристов премиум-класса в том числе возможен. Поэтому это нас интересует", — отметил он.
С 2022 года Россия лишилась большей части въездного туризма. Так, в прошлом году, по данным погранслужбы ФСБ, в страну приехали лишь около 200 тысяч иностранных туристов. Въездной турпоток в Россию по итогам прошлого года оказался меньше, чем даже в ковидные 2020 и 2021 годы, когда Россию посетили 335,8 тысяч и 288,3 тысяч иностранных туристов соответственно, - передает РБК.
На этом фоне РФ начала переговоры об отмене виз с ближневосточными и азиатскими партнерами. Так, с 1 августа Россия возобновила безвизовый обмен туристами с Ираном и Китаем. До пандемии больше всего иностранных туристов приезжали в Россию именно из Китая. Большинство китайских граждан совершали такие поездки в составе туристических групп, которые пересекали границу по спискам в рамках безвизового канала. Так, в допандемийном 2019 году из 1,4 млн посетивших Россию китайских туристов 1,2 млн приехали в составе группы.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), - передает РИА Новости.