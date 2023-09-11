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46 минут назад
В Ростовской области подросток ранил ножом четверых взрослых при попытке пройти в школу
Подростка с ножом задержали очевидцы.
Утром 11 сентября подросток ранил четверых взрослых при попытке пройти в школу с ножом в Неклиновском районе Ростовской области, он задержан очевидцами, - сообщил губернатор региона Василий Голубев.
"В 07:50 в школе в хуторе Красный Десант Неклиновского района вооруженный ножом и скрывший лицо за маской 15-летний подросток при попытке зайти в школу ранил четверых взрослых - троих сотрудников и родственника одного из учеников. Нападавший задержан очевидцами", - написал он в своем Telegram-канале.
Установлено, что нападавшим оказался ученик 9 класса этой же школы, он страдает психическим заболеванием.
На месте работают специалисты. Никто из детей не пострадал. Состояние получивших ранения - легкой степени тяжести, им оказывается медицинская помощь, - добавил глава региона.
"В 07:50 в школе в хуторе Красный Десант Неклиновского района вооруженный ножом и скрывший лицо за маской 15-летний подросток при попытке зайти в школу ранил четверых взрослых - троих сотрудников и родственника одного из учеников. Нападавший задержан очевидцами", - написал он в своем Telegram-канале.
Установлено, что нападавшим оказался ученик 9 класса этой же школы, он страдает психическим заболеванием.
На месте работают специалисты. Никто из детей не пострадал. Состояние получивших ранения - легкой степени тяжести, им оказывается медицинская помощь, - добавил глава региона.