Происшествия
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Площадь пожара в девятиэтажке на улице Ушинского составила два квадратных метра
Из-за пожара были эвакуированы пять человек.
Днем 9 сентября пятеро жильцов дома № 19 по улице Ушинского в Липецке были эвакуированы из-за пожара на балконе общего пользования.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, площадь пожара составила два квадратных метра. Огонь уничтожил бывшие в использовании вещи.
Еще один пожар в многоквартином доме произошел ночью 10 сентября на улице Коммунаров в Ельце — огонь повредил внутреннюю отделку, бытовое имущество и полк квартиры на площади в четверть квадратного метра.
В этот же день в поселке Лев-Толстой сгорел дачный вагончик, в селе Сугробы Данковского района — две тонны сена, в Липецке на улице Космонавтов — строительный вагончик и строительный мусор на площади 10 квадратных метров, а на улице 15-й микрорайон пожар возник в общежитии, но огонь успели потушить жильцы до приезда пожарных.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, площадь пожара составила два квадратных метра. Огонь уничтожил бывшие в использовании вещи.
Еще один пожар в многоквартином доме произошел ночью 10 сентября на улице Коммунаров в Ельце — огонь повредил внутреннюю отделку, бытовое имущество и полк квартиры на площади в четверть квадратного метра.
В этот же день в поселке Лев-Толстой сгорел дачный вагончик, в селе Сугробы Данковского района — две тонны сена, в Липецке на улице Космонавтов — строительный вагончик и строительный мусор на площади 10 квадратных метров, а на улице 15-й микрорайон пожар возник в общежитии, но огонь успели потушить жильцы до приезда пожарных.