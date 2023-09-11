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Площадь пожара в девятиэтажке на улице Ушинского составила два квадратных метра

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#МЧС #пожар
Площадь пожара в девятиэтажке на улице Ушинского составила два квадратных метра

Из-за пожара были эвакуированы пять человек.

Днем 9 сентября пятеро жильцов дома № 19 по улице Ушинского в Липецке были эвакуированы из-за пожара на балконе общего пользования.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, площадь пожара составила два квадратных метра. Огонь уничтожил бывшие в использовании вещи. 

Еще один пожар в многоквартином доме произошел ночью 10 сентября на улице Коммунаров в Ельце — огонь повредил внутреннюю отделку, бытовое имущество и полк квартиры на площади в четверть квадратного метра.

В этот же день в поселке Лев-Толстой сгорел дачный вагончик, в селе Сугробы Данковского района —  две тонны сена, в Липецке на улице Космонавтов — строительный вагончик и строительный мусор на площади 10 квадратных метров, а на улице 15-й микрорайон пожар возник в общежитии, но огонь успели потушить жильцы до приезда пожарных.
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#МЧС #пожар

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