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Замглавы Минпромторга анонсировал открытие магазинов Decathlon в РФ
Магазины Decathlon откроются в России до конца года.
Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов анонсировал открытие магазинов Decathlon в РФ до конца 2023 года. Соответствующее заявление было сделано им на полях Восточного экономического форума, - передает ТАСС.
По его словам, сделка по продаже активов уже несколько месяцев назад была одобрена правительственной комиссией. При этом сама сделка еще не состоялась.
Платеж от продажи российского бизнеса Decathlon уже поступил в бюджет, покупатель обещает открыть магазины уже в этом году, - заявил Евтухов.
11 августа сообщалось, что сделка по продаже магазинов Decathlon в России еще не завершена.
При этом Adidas пока не представил своего покупателя, - добавил Евтухов. По его словам, вопрос продажи активов является чувствительным для компаний, поэтому многие из них "долго хранят в секрете своих потенциальных партнеров и информацию о них".
"Многие [компании] хотели бы вернуться, многие не хотят уходить и не уходят, несмотря на очень жесткое давление, которому они подвергаются в своих странах, как со стороны политического руководства, так и со стороны контрагентов", - подчеркнул замминистра. При этом он отметил, что многие договоры по продаже российских активов заключаются компаниями с возможностью последующего выкупа и возвращения на российский рынок.
VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября.
По его словам, сделка по продаже активов уже несколько месяцев назад была одобрена правительственной комиссией. При этом сама сделка еще не состоялась.
Платеж от продажи российского бизнеса Decathlon уже поступил в бюджет, покупатель обещает открыть магазины уже в этом году, - заявил Евтухов.
11 августа сообщалось, что сделка по продаже магазинов Decathlon в России еще не завершена.
При этом Adidas пока не представил своего покупателя, - добавил Евтухов. По его словам, вопрос продажи активов является чувствительным для компаний, поэтому многие из них "долго хранят в секрете своих потенциальных партнеров и информацию о них".
"Многие [компании] хотели бы вернуться, многие не хотят уходить и не уходят, несмотря на очень жесткое давление, которому они подвергаются в своих странах, как со стороны политического руководства, так и со стороны контрагентов", - подчеркнул замминистра. При этом он отметил, что многие договоры по продаже российских активов заключаются компаниями с возможностью последующего выкупа и возвращения на российский рынок.
VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября.