Общество
сегодня, 10:18
В Липецком районе взрывотехники уничтожили 80-миллиметровый зенитный снаряд
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Снаряд обнаружили вблизи деревни Быковка Елецкого района.
На полигоне в Липецком районе взрывотехники аварийно-спасательного отряда УГПСС обезвредили и уничтожили 80-миллиметровый зенитный снаряд.
Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в Елецком районе в овраге вблизи деревни Быковка.
Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в Елецком районе в овраге вблизи деревни Быковка.
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