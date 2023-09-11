Общество

сегодня, 10:18

В Липецком районе взрывотехники уничтожили 80-миллиметровый зенитный снаряд

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#УГПСС #спасатели
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В Липецком районе взрывотехники уничтожили 80-миллиметровый зенитный снаряд

Снаряд обнаружили вблизи деревни Быковка Елецкого района.

На полигоне в Липецком районе взрывотехники аварийно-спасательного отряда УГПСС обезвредили и уничтожили 80-миллиметровый зенитный снаряд.

Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в Елецком районе в овраге вблизи деревни Быковка.

340
#УГПСС #спасатели
1

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