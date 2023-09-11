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Вице-спикер Госдумы попросил отложить введение «закона о такси»

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#закон о такси

Вице-спикер Госдумы попросил отложить до 2025 года ряд требований «закона о такси», в частности, пункта, позволяющего региональным властям определять цвет и класс машин такси. Депутат указал на рекордный рост цен за перевозки.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов призвал правительство отложить введение ряда требований нового закона "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в России" до 2025 года из-за резкого роста цен на перевозки, - пишут "Известия" со ссылкой на его письмо первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

В августе Росстат сообщил о росте стоимости поездки до десятилетнего рекорда — 32,5 рубля за километр, - говорится в письме. У такой динамики есть несколько причин — подорожание машин, топлива, необходимость индексации зарплаты водителям. Большой вклад в рост цен сделало и принятие "закона о такси", - заявил депутат.

По его словам, новые меры разрешают региональным властям определять требования к оформлению автомобилей такси, их цвету и экологическому классу.

"Теперь ряд категорий водителей просто не может заниматься своей деятельностью, так как им не под силу выполнить новые требования. <…> Чтобы соблюсти требования, водители вынуждены идти на дополнительные траты, либо прекращать работу, либо уходить на черный рынок пассажирских перевозок. При этом цвет такси никак не влияет ни на качество предоставляемых услуг, ни на безопасность поездки", — подчеркнул вице-спикер Госдумы.

Помимо этого, неподъемными по выплатам для региональных таксистов стали тарифы по ОСАГО, которые могут быть в семь и более раз выше, чем для обычных автолюбителей. Также депутат сообщает о сложностях по выполнению требований по аттестации таксистов на знание населенных пунктов.

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38
#закон о такси

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