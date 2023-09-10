Общество

45 минут назад

Электронные бюллетени заполнили почти 89% избирателей Липецкой области

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#выборы
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Электронные бюллетени заполнили почти 89% избирателей Липецкой области

На 18.00 часов 10 сентября явка на довыборах в Госдуму по 114 округу достигла в Липецкой области 34,41%. В регионе проголосовали 146 193 человека.

Как сообщили в облизбиркоме, электронный бюллетень заполнили 89% от числа подавших заявления на участие в ДЭГ. Это – 25 793 человека.

На выборах советов депутатов Воловского, Добровского, Измалковского, Становлянского муниципальных округов явка достигла 57,67% (30 631 человек).

Избирательные участки в Липецкой области закроются в 20.00. Первые результаты выборов станут известны уже сегодня вечером, ближе к полуночи.

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#выборы
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