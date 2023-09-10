Бюллетени в урны опустили 31,50% избирателей Липецкой области

На 15.00 часов 10 сентября явка на довыборах в Госдуму по 114 округу достигла в Липецкой области 31,50%. В регионе проголосовали 133 823 человека.



Электронный бюллетень заполнили 88% от числа подавших заявления на участие в ДЭГ. Это – 25 544 человека.



На выборах советов депутатов Воловского, Добровского, Измалковского, Становлянского муниципальных округов явка достигла 53,61% (28 472 человека), сообщили в областной избирательной комиссии Липецкой области.



Также восемь временных избирательных участков работают в Липецкой области на довыборах в Госдуму. Пять из них находятся в медучреждениях. К примеру, проголосовать могут пациенты областной клинической больницы, перинатального центра, туберкулезного диспансера, городской БСМП № 1, елецкой горбольницы № 1 имени Семашко.



Проголосовали сегодня жители Елецкого дома-интерната для престарелых и инвалидов. Здесь постоянно проживает более 200 человек.

