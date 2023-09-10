Общество

сегодня, 16:01

Бюллетени в урны опустили 31,50% избирателей Липецкой области

3 595
#выборы
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Бюллетени в урны опустили 31,50% избирателей Липецкой области

На 15.00 часов 10 сентября явка на довыборах в Госдуму по 114 округу достигла в Липецкой области 31,50%. В регионе проголосовали 133 823 человека.

Электронный бюллетень заполнили 88% от числа подавших заявления на участие в ДЭГ. Это – 25 544 человека.

На выборах советов депутатов Воловского, Добровского, Измалковского, Становлянского муниципальных округов явка достигла 53,61% (28 472 человека), сообщили в областной избирательной комиссии Липецкой области.

Также восемь временных избирательных участков работают в Липецкой области на довыборах в Госдуму. Пять из них находятся в медучреждениях. К примеру, проголосовать могут пациенты областной клинической больницы, перинатального центра, туберкулезного диспансера, городской БСМП № 1, елецкой горбольницы № 1 имени Семашко.

Проголосовали сегодня жители Елецкого дома-интерната для престарелых и инвалидов. Здесь постоянно проживает более 200 человек.
3 595
#выборы
1

Комментарии (3)

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Клинком

сегодня, 18:28
А почему бюллетени бросают в мусорку?
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Я

сегодня, 17:53
Мимоходом, )))))
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Мимоходом

сегодня, 17:46
Урн на улицах нет, хоть тут есть.
ответить
«Ездить меньше не станем, но по семейному бюджету ударит ощутимо»
#цены #АЗС #топливо
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«Ездить меньше не станем, но по семейному бюджету ударит ощутимо»
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