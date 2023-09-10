Общество

52 минуты назад

На семи улицах Липецка отключат холодную воду

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#отключение воды #
На семи улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 11 сентября станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 18, 20, 22, 24, 26 по улице Меркулова, №№ 1, 3, 5 по бульвару Кувшинова. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Меркулова, 24.

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в доме № 9 по проезду Кувшинова – цистерна с водой будет стоять возле вышеуказанного дома.

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах и помещениях №№ вл.1, 1 ст.1, 1 ст.3, 1/1, 1а, 1а ст.1, 1а ст.2, 1а ст.3, 1а ст.7, вл.7, вл. 8а, вл.8а ст.1, вл.8б, 9, 10 вл.5, 10 вл.5, ст.10б, 12, ст.14, вл.14а, вл.17, вл.33, 33 ст.1 по улице Клары Цеткин и частном секторе этой же улицы. Воду подвезут по заявкам потребителей.

С 10:00 до 20:00 с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся потребители домов №№ 10, 12, 13, 14, 15, 27 по улице Бачурина, № 6а по улице Жуковского. Машина с водой подъедет по адресу: улица Жуковского, 6а.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется дом № 33 по проспекту 60 лет СССР – воду подвезут к дому.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.
1 273
#отключение воды #

Комментарии (1)

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Во ворочают!

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Надо уже самого этого РВК отключить!
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